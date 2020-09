DIRETTA Tour de France, cronometro La Planche des Belles Filles LIVE: Damiano Caruso si gioca la top10, Porte sfida Lopez per il podio

La presentazione della tappa – La classifica generale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ventesima tappa del Tour de France 2020. Oggi va in scena l’ultima sfida, la battaglia finale. Prima della passerella conclusiva di Parigi, c’è l’unica cronometro di questa edizione, da Lure a La Planche des Belles Filles, con un arrivo in salita. Sarà grande spettacolo, tutti contro tutti, ma a distanza. Vanno a decidersi le posizioni del podio.

Il tracciato misura 36.2 chilometri: dopo la partenza da Lure i primi 15 km sono completamente pianeggianti, mentre poi inizia una leggera salita che culmina con la storica ascesa de La Planche des Belles Filles (5,9 km con una pendenza media dell’8.5%), già vista nel percorso del Tour de France nelle passate stagioni. Una prova contro il tempo non per specialisti dunque.

La sfida più interessante è ovviamente quella tra i due sloveni: Primoz Roglic (Jumbo Visma) vorrà resistere agli assalti di Tadej Pogacar (UAE Emirates), distante 57”. Dovrebbe essere un’impresa facile per la Maglia Gialla che punta a mettere la ciliegina sulla torta con la vittoria di tappa. Occhio anche alla battaglia per il podio: Miguel Angel Lopez (Astana) ha un margine di 1’39” su Richie Porte (Trek-Segafredo), abile però contro le lancette. In casa Italia si punta tutto su Damiano Caruso (Bahrain-McLaren) che va a caccia della top-10 (Valverde dista solamente 19”).

Appuntamento alle 12.30 per non perdervi davvero nulla di questa entusiasmante cronometro con la nostra diretta.

