Tadej Pogacar indossa scarpe italiane: c’è la veronese Diamant ai piedi del vincitore del Tour de France

Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France 2020, riuscendo a rifilare quasi due minuti di distacco al connazionale Primoz Roglic durante la cronometro conclusiva a La Planche des Belles Filles. Oggi lo sloveno festeggerà sui Campi Elisi a Parigi e, con i suoi 21 anni e 364 giorni (spegnerà le candeline proprio domani), è diventato il secondo ciclista più giovane a imporsi alla Grande Boucle. Un trionfo ampiamente meritato per l’alfiere della UAE Emirates, il quale si è imposto anche in tre tappe e ha attaccato una volta da lontano in montagna, dopo aver perso più di un minuto a causa di un ventaglio. Un successo ottenuto in sella a una bicicletta Colnago (storica azienda italiana, anche se la quota di maggioranza è stata ceduta a un fondo di Abu Dhabi soltanto quattro mesi fa) e con ai piedi le scarpe prodotte dalla Diamant Srl (DMT), un’azienda italiana che tra l’altro fornisce il materiale anche a Elia Viviani

Questa azienda, con sede a Bonferraro di Sorgà (in provincia di Verona), fa parte del Gruppo Zecchetto e si occupa dell’ideazione, produzione e ingegnerizzazione di scarpe sportive (oltre che di serigrafia industriale). L’azienda è entrata in contatto con Tadej grazie alla sua fidanzata Urska Zigart, Alessia Piccolo e Alex Carera, proprio come ha raccontato Nicola Minali, ex professionista e ora nel gruppo di ricerca di DMT, a tuttobiciweb: “Ci ha chiesto delle scarpe con i lacci, che non avevamo in gamma. Parlando con il nostro modellista abbiamo deciso di provare a crearne un paio. Tadej si è subito trovato benissimo e noi abbiamo creato una nuova gamma coi lacci, che sarà presto in commercio“.

