Ciclismo, Mondiali 2020: i convocati della Spagna. Valverde capitano, ci sono Landa e Mas

Alejandro Valverde sarà il capitano della Spagna ai Mondiali 2020 di ciclismo, in programma domenica 27 settembre a Imola. El Imbatido guiderà le Furie Rosse sull’impegnativo tracciato romagnolo e cercherà di conquistare la maglia arcobaleno per la seconda volta in carriera dopo la magia di Innsbruck 2018. Il 40enne sarà affiancato da Mikel Landa ed Enric Mas, capaci di concludere il Tour de France al quarto e al quinto posto. Gli altri uomini dovrebbero ricoprire il ruolo di gregari: Marc Soler, Luis Leon Sanchez, Davide de la Cruz, Jesus Herrada, Pello Bilbao (quest’ultimo correrà anche la cronometro individuale). Di seguito i convocati della Spagna per i Mondiali 2020 di ciclismo.

CONVOCATI SPAGNA MONDIALI CICLISMO 2020:

Alejandro Valverde

Enric Mas

Marc Soler

Mikel Landa

Pello Bilbao

Luis Leon Sanchez

Jesus Herrada

Davi de la Cruz

Foto: Valerio Origo