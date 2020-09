Ciclismo femminile, Mondiali 2020: le convocate dell’Italia. Elisa Longo Borghini la capitana

Subito dopo la conclusione dell’edizione 2020 del Giro Rosa, il ct della Nazionale femminile di ciclismo, Dino Salvoldi, ha diramato le nove convocazioni per i Mondiali su strada di Imola. I nominativi sono arrivati per scelta al termine della corsa a tappe, e a essi si aggiungeranno quelli delle due riserve il prossimo 24 settembre. Dopo le prestazioni offerte agli Europei e al Giro, e considerando come il percorso le sia amico, sarà Elisa Longo Borghini la capitana unica.

Queste le convocate per le prove in linea e a cronometro:

Donne Elite Strada

Elisa Balsamo – G.S. Fiamme Oro/Valcar-Travel & Service

Elisa Longo Borghini – G.S. Fiamme Oro/Trek-Segafredo

Marta Cavalli – G.S. Fiamme Oro/Valcar-Travel & Service

Elena Cecchini – G.S. Fiamme Azzurre/Canyon SRAM Racing

Tatiana Guderzo – G.S. Fiamme Azzurre/Alé BTC Ljubljana

Erica Magnaldi – Ceratizit-WNT Pro Cycling

Soraya Paladin – CCC-Liv

Katia Ragusa – Astana Women’s Team

Debora Silvestri – Top Girls Fassa Bortolo

Donne Elite Crono

Vittoria Bussi – BJ Bike Club ASD

Vittoria Guazzini – G.S. Fiamme Oro/Valcar-Travel & Service

Le parole di Salvoldi dal sito della Federciclismo: “Era doveroso attende la fine del Giro per definire il gruppo che verrà ad Imola. Ringrazio atlete e società per la disponibilità dimostrata e per l’impegno profuso in questi mesi non facili. Il gruppo è ricco di talento ed esperienza. Cercheremo di fare del nostro meglio; sono certo che in qualsiasi caso regaleremo emozioni a tutti gli appassionati”.

Foto: Valerio Pagni