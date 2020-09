FOTO Tadej Pogacar, bicicletta gialla per il trionfo al Tour de France: Colnago ha spedito il telaio colorato

Tadej Pogacar festeggerà oggi pomeriggio la sua vittoria al Tour de France 2020. Lo sloveno sfilerà sui Campi Elisi a Parigi, sfoggiando la maglia gialla conquistata ieri al termine dell’incredibile cronometro di La Planche des Belles Filles, dove è riuscito a recuperare 57 secondi di ritardo dal connazionale Primoz Roglic. Il balcanico monterà in sella alla sua bicicletta Colnago e avrà a disposizione il telaio giallo. L’azienda italiana con sede a Cambiago, infatti, aveva preparato il telaio in tinta della V3RS già prima dell’impresa di ieri, ma per scaramanzia non lo aveva comunicato. Poi il ribaltone e così dalla Lombardia è partito un camioncino con a bordo il telaio giallo alla volta di Parigi.

A svelarlo è stato Alessandro Turci, responsabile comunicazione di Colnago, a Cyclinside: “In realtà l’avevamo già preparata, ma per scaramanzia l’avevamo tenuta qui, in azienda. Onestamente non ci aspettavamo neanche noi quel che è successo ieri. Però gli avevamo già mandato il telaio bianco, quello per celebrare la maglia di miglior giovane“. Questa è la prima volta che la scritta Colnago appare sul tubolare obliquo di un ciclista vincitore del Tour de France (ai tempi di Eddy Merckx era presente soltanto il trifoglio, il simbolo dell’azienda). Di seguito la FOTO del mitico signor Ernesto Colnago, fondatore dell’omonima azienda, che a 88 anni festeggia questo splendido successo mostrando proprio il telaio giallo realizzato per Tadej Pogacar.

Foto: profilo Facebook Colnago