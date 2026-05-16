CiclismoGiro d'ItaliaStrada
Classifica Giro d’Italia 2026, ottava tappa: Hindley fa il buco a Pellizzari! Eulalio si difende, Vingegaard guardingo
L’ottava tappa del Giro d’Italia 2026 proponeva i tanto temuti muri marchigiani: il Muro del Ferro (540 metri all’11,1% di pendenza) e il Muro di Capodarco (880 metri al 7,8%) non hanno però stuzzicato la fantasia degli uomini di classifica, che nelle gambe avevano le fatiche profuse ieri sull’esigente salita del Blockhaus. L’arrivo a Fermo era in salita con gli ultimi 3,7 km al 5,7% di pendenza media, dopo aver affrontato il durissimo Muro di via Reputolo (punte al 22% di pendenza massima).
Gli animi tra i big si sono accesi nell’ultimo chilometro, quando Afonso Eulalio ha tentato una sortita in maglia rosa ed è stato ben marcato dagli altri pretendenti al podio finale di Roma. Negli ultimi duecento metri è partito l’australiano Jai Hindley, che ha generato un buco di due secondi nei confronti del compagno di squadra Giulio Pellizzari: le gerarchie in senso alla Red Bull-BORA-hansgrohe sembrano non essere molto chiare.
Hindley ha tagliato il traguardo insieme a Vingegaard, poi a due secondi sono giunti appunto Pellizzari, Eulalio, l’austriaco Felix Gall (ha un po’ faticato in un tratto), il colombiano Egan Bernal. Eulalio ha difeso la maglia rosa e ha un vantaggio di 3’15” sul danese Jonas Vingegaard, grande favorito della vigilia per la conquista del Trofeo Senza Fine e reduce dal dominio inscenato sul Blockhaus. Il danese può fare affidamento su un margine di 19” su Gall, 1’08” su Hindley, 1’13” su Pellizzari. Il migliore italiano è diventato Christian Scaroni, che grazie alla fuga si è issato al quarto posto a 4’18” dal leader.
Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia 2026 al termine dell’ottava tappa. Domani (domenica 17 maggio) andrà in scena la nona frazione: 184 km da Cervia a Corno alle Scale, secondo arrivo in salita di questa edizione della Corsa Rosa (10,8 km al 5,8% di pendenza media, ascesa pedalabile che potrebbe però generare dei distacchi tra chi punta al podio finale di Roma). Si chiuderà così la prima settimana di gara, a seguire un giorno di riposo e si riprenderà martedì con l’importantissima cronometro individuale.
CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2026 (dopo l’ottava tappa)
1 1 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 20 12″ 34:28:42
2 2 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 10″ 3:15
3 3 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 6″ 3:34
4 11 ▲7 Scaroni Christian XDS Astana Team 4:18
5 4 ▼1 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 4:23
6 5 ▼1 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 4:28
7 6 ▼1 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 4:32
8 7 ▼1 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 4:56
9 9 – Arensman Thymen Netcompany INEOS 4″ 5:07
10 10 – Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 5:11
11 18 ▲7 Beloki Markel EF Education – EasyPost 5:31
12 12 – Hirt Jan NSN Cycling Team 5:40
13 14 ▲1 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 14″ 5:54
14 13 ▼1 Gee-West Derek Lidl – Trek 6:10
15 15 – Bernal Egan Netcompany INEOS 6″ 6:18
16 16 – Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 6:22
17 17 – Caruso Damiano Bahrain – Victorious 6:32
18 19 ▲1 Harper Chris Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 6:41
19 23 ▲4 Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 6″ 6:59
20 21 ▲1 Van Eetvelt Lennert Lotto Intermarché 2″ 7:12
21 20 ▼1 Kulset Johannes Uno-X Mobility 7:14
22 24 ▲2 Cepeda Jefferson Alexander EF Education – EasyPost 7:48
23 25 ▲2 de la Cruz David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 8:11
24 22 ▼2 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 8:19
25 26 ▲1 Mühlberger Gregor Decathlon CMA CGM Team 8:29
26 27 ▲1 López Harold Martín XDS Astana Team 9:04
27 28 ▲1 Mas Enric Movistar Team 9:14
28 8 ▼20 Ciccone Giulio Lidl – Trek 10″ 9:42
29 29 – Vlasov Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 11:34
30 30 – Kench Josh Groupama – FDJ United 12:11
31 34 ▲3 Bouwman Koen Team Jayco AlUla 14:19
32 31 ▼1 Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe 15:07
33 35 ▲2 Poels Wout Unibet Rose Rockets 15:22
34 33 ▼1 Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta 4″ 15:29
35 36 ▲1 López Juan Pedro Movistar Team 15:53
36 37 ▲1 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 18:04
37 32 ▼5 Romo Javier Movistar Team 19:15
38 39 ▲1 Zana Filippo Soudal Quick-Step 20:27
39 40 ▲1 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 10″ 20:32
40 42 ▲2 Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 22″ 21:12
41 38 ▼3 Rubio Einer Movistar Team 24:44
42 45 ▲3 Milesi Lorenzo Movistar Team 2″ 24:47
43 48 ▲5 Scotson Callum Decathlon CMA CGM Team 28:32
44 53 ▲9 Tjøtta Martin Uno-X Mobility 4″ 29:49
45 46 ▲1 Zukowsky Nickolas Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 6″ 30:29
46 56 ▲10 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 14″ 31:23
47 54 ▲7 Hatherly Alan Team Jayco AlUla 31:26
48 47 ▼1 Ulissi Diego XDS Astana Team 32:29
49 57 ▲8 Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS 33:15
50 50 – Sheffield Magnus Netcompany INEOS 33:37
51 55 ▲4 Barta Will Tudor Pro Cycling Team 34:27
52 49 ▼3 Lemmen Bart Team Visma | Lease a Bike 35:21
53 41 ▼12 Stork Florian Tudor Pro Cycling Team 6″ 35:22
54 52 ▼2 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike 36:25
55 62 ▲7 Rolland Brieuc Groupama – FDJ United 36:29
56 43 ▼13 Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step 37:08
57 44 ▼13 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 12″ 37:26
58 66 ▲8 Gualdi Simone Lotto Intermarché 37:54
59 51 ▼8 Sobrero Matteo Lidl – Trek 37:55
60 67 ▲7 Pesenti Thomas Team Polti VisitMalta 38:31
61 68 ▲7 Turner Ben Netcompany INEOS 40:19
62 64 ▲2 Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta 2″ 40:36
63 63 – Zwiehoff Ben Red Bull – BORA – hansgrohe 40:40
64 58 ▼6 Pinarello Alessandro NSN Cycling Team 40:54
65 61 ▼4 Haig Jack Netcompany INEOS 41:02
66 69 ▲3 Staune-Mittet Johannes Decathlon CMA CGM Team 42:04
67 60 ▼7 Oliveira Nelson Movistar Team 42:23
68 76 ▲8 Donovan Mark Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 44:45
69 72 ▲3 Schultz Nick NSN Cycling Team 45:14
70 65 ▼5 Zambanini Edoardo Bahrain – Victorious 45:24
71 59 ▼12 Valgren Michael EF Education – EasyPost 47:15
72 71 ▼1 Segaert Alec Bahrain – Victorious 47:58
73 84 ▲11 Mifsud Andrea Team Polti VisitMalta 48:45
74 74 – Warbasse Larry Tudor Pro Cycling Team 50:30
75 70 ▼5 Aular Orluis Movistar Team 6″ 50:37
76 86 ▲10 Turconi Filippo Bardiani CSF 7 Saber 52:13
77 78 ▲1 Barguil Warren Team Picnic PostNL 52:42
78 94 ▲16 Strong Corbin NSN Cycling Team 52:59
79 89 ▲10 Rojas Vicente Bardiani CSF 7 Saber 53:12
80 79 ▼1 Busatto Francesco Alpecin – Premier Tech 53:14
81 96 ▲15 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates – XRG 6″ 53:55
82 82 – Moscon Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe 54:06
83 73 ▼10 Paletti Luca Bardiani CSF 7 Saber 54:37
84 77 ▼7 Aerts Toon Lotto Intermarché 55:47
85 81 ▼4 Bayer Tobias Alpecin – Premier Tech 58:03
86 104 ▲18 Rochas Rémy Groupama – FDJ United 59:50
87 95 ▲8 Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla 1:00:11
88 97 ▲9 Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step 1:00:19
89 80 ▼9 Rota Lorenzo Lotto Intermarché 1:00:24
90 75 ▼15 Ganna Filippo Netcompany INEOS 1:00:42
91 83 ▼8 Magnier Paul Soudal Quick-Step 24″ 1:01:55
92 115 ▲23 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL 1:02:34
93 85 ▼8 Rafferty Darren EF Education – EasyPost 1:03:03
94 90 ▼4 van Dijke Mick Red Bull – BORA – hansgrohe 1:03:25
95 101 ▲6 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta 1:03:51
96 87 ▼9 Huens Axel Groupama – FDJ United 1:04:05
97 92 ▼5 Tsvetkov Nikita Bardiani CSF 7 Saber 1:04:06
98 116 ▲18 González David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1:04:26
99 88 ▼11 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 6″ 1:04:55
100 99 ▼1 Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 6″ 1:04:58
101 91 ▼10 Magli Filippo Bardiani CSF 7 Saber 6″ 1:05:26
102 108 ▲6 Dversnes Lavik Fredrik Uno-X Mobility 1:05:45
103 93 ▼10 Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 10″ 1:06:21
104 103 ▼1 Mihkels Madis EF Education – EasyPost 1:07:29
105 119 ▲14 Jacobs Johan Groupama – FDJ United 1:07:31
106 98 ▼8 Stannard Robert Bahrain – Victorious 1:07:47
107 100 ▼7 Ackermann Pascal Team Jayco AlUla 1:09:24
108 109 ▲1 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious 1:09:57
109 105 ▼4 García Cortina Iván Movistar Team 1:10:10
110 102 ▼8 Bettiol Alberto XDS Astana Team 1:10:15
111 112 ▲1 Pedersen Rasmus Søjberg Decathlon CMA CGM Team 1:10:28
112 140 ▲28 Bais Mattia Team Polti VisitMalta 1:10:37
113 107 ▼6 Vernon Ethan NSN Cycling Team 4″ 1:11:11
114 106 ▼8 Donaldson Robert Team Jayco AlUla 1:11:25
115 126 ▲11 Hoelgaard Markus Uno-X Mobility 1:11:28
116 118 ▲2 Swift Connor Netcompany INEOS 2″ 1:11:35
117 120 ▲3 Naesen Oliver Decathlon CMA CGM Team 1:11:53
118 135 ▲17 Marcellusi Martin Bardiani CSF 7 Saber 1:12:05
119 110 ▼9 Cavagna Rémi Groupama – FDJ United 1:12:14
120 111 ▼9 Shaw James EF Education – EasyPost ,,
121 114 ▼7 Barthe Cyril Groupama – FDJ United 1:12:33
122 132 ▲10 Larsen Niklas Unibet Rose Rockets 1:12:39
123 125 ▲2 Rutsch Jonas Lotto Intermarché 1:13:42
124 117 ▼7 Bax Sjoerd Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1:14:22
125 121 ▼4 Miholjević Fran Bahrain – Victorious 1:14:31
126 122 ▼4 Hamilton Chris Team Picnic PostNL 1:15:00
127 128 ▲1 Rex Tim Team Visma | Lease a Bike 1:15:26
128 124 ▼4 Kielich Timo Team Visma | Lease a Bike 1:15:43
129 113 ▼16 van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost 4″ 1:15:46
130 129 ▼1 Geens Jonas Alpecin – Premier Tech 1:17:57
131 123 ▼8 Ballerini Davide XDS Astana Team 10″ 1:18:20
132 131 ▼1 Bastiaens Ayco Soudal Quick-Step 1:19:22
133 149 ▲16 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl – Trek 1:19:40
134 133 ▼1 Plowright Jensen Alpecin – Premier Tech 1:20:14
135 134 ▼1 Vergallito Luca Alpecin – Premier Tech 1:21:05
136 138 ▲2 Penhoët Paul Groupama – FDJ United 1:22:11
137 130 ▼7 Planckaert Edward Alpecin – Premier Tech 1:22:27
138 136 ▼2 Milan Jonathan Lidl – Trek 6″ 1:23:29
139 139 – Kubiš Lukáš Unibet Rose Rockets 1:23:49
140 137 ▼3 Teutenberg Tim Torn Lidl – Trek 1:24:57
141 142 ▲1 Morgado António UAE Team Emirates – XRG 2″ 1:25:30
142 141 ▼1 Løland Sakarias Koller Uno-X Mobility 1:25:38
143 148 ▲5 Smith Dion NSN Cycling Team 1:27:20
144 144 – Van Gestel Dries Soudal Quick-Step 1:28:19
145 145 – van Uden Casper Team Picnic PostNL 1:28:31
146 146 – Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe 1:29:12
147 147 – Gudmestad Tord Decathlon CMA CGM Team 1:29:14
148 143 ▼5 Naberman Tim Team Picnic PostNL 1:30:47
149 153 ▲4 Kopecký Matyáš Unibet Rose Rockets 1:32:06
150 154 ▲4 Kopecký Tomáš Unibet Rose Rockets 1:32:46
151 155 ▲4 Mullen Ryan NSN Cycling Team 1:33:06
152 150 ▼2 Zanoncello Enrico Bardiani CSF 7 Saber 1:33:27
153 151 ▼2 Lonardi Giovanni Team Polti VisitMalta 1:33:48
154 162 ▲8 de Vries Hartthijs Unibet Rose Rockets 1:36:48
155 156 ▲1 Lienhard Fabian Tudor Pro Cycling Team 1:37:12
156 160 ▲4 Groenewegen Dylan Unibet Rose Rockets 4″ 1:37:17
157 157 – Consonni Simone Lidl – Trek 1:37:53
158 158 – Mozzato Luca Tudor Pro Cycling Team 1:38:36
159 159 – Flynn Sean Team Picnic PostNL 1:39:13
160 161 ▲1 Reinders Elmar Unibet Rose Rockets 1:39:46
161 164 ▲3 Froidevaux Robin Tudor Pro Cycling Team 1:40:01
162 163 ▲1 Walscheid Max Lidl – Trek 1:40:45
163 166 ▲3 Price-Pejtersen Johan Alpecin – Premier Tech 1:40:51
164 165 ▲1 Livyns Arjen XDS Astana Team 1:43:55
165 167 ▲2 Blikra Erlend Uno-X Mobility 1:44:43
166 168 ▲2 Malucelli Matteo XDS Astana Team 1:45:09
167 169 ▲2 van den Broek Frank Team Picnic PostNL 1:53:30