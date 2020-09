Tour de France 2020: Sam Bennett in trionfo anche sui Campi Elisi, Viviani quinto. Festeggia Pogacar

È il giorno della consueta passerella finale, la sfilata conclusiva del Tour de France 2020. Giornata di festeggiamenti per Tadej Pogacar: il giovane sloveno ieri è riuscito nell’impresa di ribaltare la situazione, agguantando la Maglia Gialla e strappandola al connazionale Primoz Roglic. Per l’uomo della UAE Emirates l’emozione di salire sul gradino più alto del podio della Grande Boucle (per ben tre volte, visti i successi anche nella Maglia Bianca e Maglia a Pois). Spazio però anche alla volata finale: 122 chilometri da Mantes-la-Jolie ai Campi Elisi, ad imporsi nello sprint più bello dell’anno è il vincitore della classifica a punti, Sam Bennett, che timbra la doppietta personale.

Primi chilometri, come di consueto, dedicati alle foto di rito, con Pogacar ovviamente protagonista, prima in solitaria e poi con la squadra. Spazio anche a Sam Bennett, in verde, con la sua Deceuninck Quick-Step. Prima ora percorsa a ritmi blandissimi, ma poi, quando si è entrati nel percorso cittadino della Capitale transalpina, l’andatura è cambiata.

Tantissimi i corridori che hanno provato ad attaccare sin dalle prime battute. Il tentativo che è riuscito a guadagnare più spazio è stato quello di Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), Pierre Luc Perichon (Cofidis), Greg Van Avermaet (CCC) e Connor Swift (Arkéa-Samsic). Una ventina di secondi di vantaggio per il quartetto che è andato avanti alla grande di comune accordo, ma le compagini dei velocisti hanno chiuso il gap proprio nell’ultima tornata.

La Deceuninck Quick-Step per l’ennesima volta ha apparecchiato la tavola perfettamente per il proprio leader Sam Bennett che non ha sbagliato i tempi ed ha dominato in lungo e in largo. Alle sue spalle il campione del mondo Mads Pedersen (Trek-Segafredo), poi Peter Sagan (Bora-hansgrohe), Alexander Kristoff (UAE Emirates) ed Elia Viviani (Cofidis), quinto.

Foto: Lapresse