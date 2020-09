Tour de France 2020, Primoz Roglic: “Sono deluso, ma anche orgoglioso di quello che ha fatto il mio team”

Il sogno di Primoz Roglic si è infranto quando ormai sembrava prossimo a realizzarsi. Due giorni fa lo sloveno pareva sicuro di poter guardare Parigi dal gradino più alto del podio finale del Tour de France. Il giovane connazionale Tadej Pogacar, però, con un’impresa leggendaria nella cronometro con arrivo in vetta a La Planche des Belles Filles, lo ha relegato al secondo posto.

Dopo la frazione odierna, l’ultima di questa edizione della Grande Boucle, lo sloveno ha commentato la sua prestazione in queste tre settimane. Queste le sue parole raccolte da cyclismactu.net: “Ovviamente sono profondamente deluso, poiché voglio sempre vincere. Ma sono anche orgoglioso della mia squadra e di quello che ogni singolo membro del team ha fatto per me. Non mi resta che congratularmi con Pogacar, è stato semplicemente il migliore e ha meritato il successo. Quanto a noi, continueremo a combattere. Ora non penso a vincere il Tour de France in futuro, vivo alla giornata e voglio approfittare delle prossime occasioni che mi capiteranno“.

Foto: Lapresse