Tour de France 2020, Damiano Caruso orgoglio d’Italia! Top10 in tutti e tre i Grandi Giri, un corridore di grande valore

L’Italia può sorridere al Tour de France 2020 grazie alla grinta, alla caparbietà, al cuore di un immenso Damiano Caruso. In un’edizione della Grande Boucle senza vittorie di tappa (salvo magie dei velocisti nella volata di domani a Parigi) ci ha pensato il siciliano a regalare un po’ di orgoglio alla nostra Nazione a livello ciclistico.

L’alfiere della Bahrain-McLaren concluderà al decimo posto della classifica generale: è riuscito a conquistare una preziosissima top-10 nella corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo. Si tratta di un risultato davvero di lusso per un professionista esemplare come il nativo di Ragusa, un uomo che ha sempre dato tantissimo ai compagni e che si è sempre distinto per le sue doti di gregario. Il 32enne ha spesso anteposto il risultato della squadra e dei capitani al proprio interesse, lo stava facendo anche in questa edizione della Grande Boucle (ha supportato lo spagnolo Mikel Landa, poi quarto in graduatoria), ma è riuscito sempre a stringere i denti e a difendersi brillantemente.

Mentre i vari Egan Bernal, Nairo Quintana, Thibaut Pinot, Romain Bardet e tanti altri saltavano per diversi motivi, Damiano Caruso non ha mai mollato la presa e nell’ultima settimana è stato superlativo: la fuga da lontano in montagna e la cronometro odierna, fatta a tutta per superare lo spagnolo Alejandro Valverde, certificano la classe e la forza di volontà del nostro portacolori. Il siciliano non è un corridore appariscente, ma per lui parlano i risultati: ottavo al Giro d’Italia 2015, nono alla Vuelta di Spagna 2014, decimo al Tour de France 2020. Sì, Damiano Caruso è diventato uno dei pochi italiani in grado di concludere tutti i tre Grandi Giri per almeno una volta in top-10: negli ultimi dieci anni ci erano riusciti solo Vincenzo Nibali (suo grande amico) e Fabio Aru. E tra otto giorni ci saranno i Mondiali a Imola: sarà la spalla di Vincenzo Nibali e con questa condizione di forma si può sognare in grande.

Foto: Lapresse