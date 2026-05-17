CiclismoGiro d'ItaliaStrada
Classifica Giro d’Italia 2026, nona tappa: Vingegaard corre da padrone, Pellizzari in affanno. Eulalio si difende
La nona tappa del Giro d’Italia 2026 proponeva un arrivo in salita a Corno alle Scale: ultimi 10,8 chilometri al 5,8% di pendenza media, ma ultimi 2500 metri particolarmente esigenti (sempre oltre il 10% e con punte al 15%. Dopo le fatiche del Blockhaus e dei muri marchigiani, gli organizzatori hanno deciso di offrire un’ascesa simbolo degli Appennini, che aveva tutte le potenzialità per mettere in difficoltà gli uomini di classifica e scombussolare gli equilibri in gara.
Giulio Pellizzari non è parso nella miglior condizione di forma, è andato in difficoltà nelle battute iniziali e si è staccato dai migliori quando mancavano 3,3 chilometri alla vetta. Il giovane talento marchigiano è stato per un tratto accompagnato da Aleotti, poi ha provato a difendersi in solitaria, è salito del suo passo ed è giunto al traguardo con un ritardo di 1’27” da Vingegaard: che ci sia qualche problema fisico per il ribattezzato Duca di Camerino, dopo aver tentato un fuorigiri sul Blockhaus?
Quando mancavano un paio di chilometri al traguardo, in uno dei tratti più esigenti di Corno alle Scale, l’austriaco Felix Gall ha tentato un affondo ed è stato prontamente marcato dal danese Jonas Vingegaard. Nel giro di poche pedalate hanno raggiunto il fuggitivo Giulio Ciccone e lo hanno lasciato sul posto, lanciandosi verso il triangolo rosso: il capitano della Decathlon ha sempre tirato e l’alfiere del Team Visma | Lease a Bike non ha concesso cambi.
Vingegaard ha piazzato la micidiale rasoiata decisiva quando mancavano novecento metri, ha progressivamente distanziato quello che sembra essere l’avversario più credibile per la conquista del Trofeo Senza Fine e ha vinto la tappa con una dozzina di secondi di margine sul diretto inseguitore. Il portoghese Afonso Eulalio ha stretto i denti, ha lasciato sul piatto soltanto una quarantina di secondi ed è riuscito a difendere la maglia rosa.
La classifica generale è stata così ridisegnata: Eulalio al comando con 2’24” su Vingegaard, 2’59” su Gall, 4’32” sull’australiano Jai Hindley (compagno di squadra di Pellizzari), 4’43” su Christian Scaroni, 5’00” sull’olandese Thymen Arensman, 5’01” sul francese Mathys Rondel, 5’03” sull’australiano Ben O’Connor, 5’15” su Giulio Pellizzari (ora nono).
Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia 2026 al termine della nona tappa, che ha chiuso la prima settimana della Corsa Rosa. Lunedì 18 maggio è previsto un giorno di riposo, si tornerà in scena martedì 19 maggio con l’attesissima cronometro individuale (unica prova contro il tempo di questa edizione): 42 km completamente pianeggianti da Viareggio a Massa, la sfida contro le lancette avrà un peso enorme sulla graduatoria e indirizzerà la seconda parte di questo evento.
CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2026 (dopo la nona tappa)
1 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 20 38:49:44
2 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 2:24
3 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 2:59
4 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 4:32
5 Scaroni Christian XDS Astana Team 4:43
6 Arensman Thymen Netcompany INEOS 5:00
7 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 5:01
8 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 5:03
9 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 5:15
10 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 5:20
11 11 – Beloki Markel EF Education – EasyPost 6:02
12 12 – Hirt Jan NSN Cycling Team 6:11
13 16 ▲3 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 4″ ,,
14 14 – Gee-West Derek Lidl – Trek 6:15
15 15 – Bernal Egan Netcompany INEOS 6″ 6:49
16 17 ▲1 Caruso Damiano Bahrain – Victorious 7:03
17 20 ▲3 Van Eetvelt Lennert Lotto Intermarché 2″ 7:37
18 24 ▲6 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 8:24
19 13 ▼6 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 14″ 8:27
20 18 ▼2 Harper Chris Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 8:29
21 23 ▲2 de la Cruz David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 8:42
22 21 ▼1 Kulset Johannes Uno-X Mobility 8:48
23 22 ▼1 Cepeda Jefferson Alexander EF Education – EasyPost 9:22
24 26 ▲2 López Harold Martín XDS Astana Team 9:35
25 28 ▲3 Ciccone Giulio Lidl – Trek 14″ 9:54
26 25 ▼1 Mühlberger Gregor Decathlon CMA CGM Team 10:03
27 29 ▲2 Vlasov Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 13:08
28 27 ▼1 Mas Enric Movistar Team 13:42
29 30 ▲1 Kench Josh Groupama – FDJ United 14:57
30 33 ▲3 Poels Wout Unibet Rose Rockets 16:09
31 35 ▲4 López Juan Pedro Movistar Team 16:43
32 31 ▼1 Bouwman Koen Team Jayco AlUla 17:05
33 34 ▲1 Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta 4″ 18:15
34 32 ▼2 Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe 18:28
35 38 ▲3 Zana Filippo Soudal Quick-Step 24:14
36 41 ▲5 Rubio Einer Movistar Team 6″ 25:46
37 36 ▼1 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 27:32
38 19 ▼19 Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 6″ 30:32
39 37 ▼2 Romo Javier Movistar Team 31:09
40 39 ▼1 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 10″ 32:26
41 42 ▲1 Milesi Lorenzo Movistar Team 2″ 32:30
42 47 ▲5 Hatherly Alan Team Jayco AlUla 33:00
43 49 ▲6 Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS 35:23
44 45 ▲1 Zukowsky Nickolas Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 6″ 36:11
45 40 ▼5 Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 22″ 36:40
46 48 ▲2 Ulissi Diego XDS Astana Team 2″ 36:55
47 43 ▼4 Scotson Callum Decathlon CMA CGM Team 38:57
48 51 ▲3 Barta Will Tudor Pro Cycling Team 40:09
49 52 ▲3 Lemmen Bart Team Visma | Lease a Bike 41:03
50 54 ▲4 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike 42:07
51 60 ▲9 Pesenti Thomas Team Polti VisitMalta 43:33
52 50 ▼2 Sheffield Magnus Netcompany INEOS 45:31
53 55 ▲2 Rolland Brieuc Groupama – FDJ United 45:32
54 58 ▲4 Gualdi Simone Lotto Intermarché 46:22
55 63 ▲8 Zwiehoff Ben Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
56 56 – Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step 46:36
57 65 ▲8 Haig Jack Netcompany INEOS 46:44
58 62 ▲4 Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta 2″ 48:53
59 68 ▲9 Donovan Mark Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 52:28
60 70 ▲10 Zambanini Edoardo Bahrain – Victorious 53:07
61 64 ▲3 Pinarello Alessandro NSN Cycling Team 53:38
62 44 ▼18 Tjøtta Martin Uno-X Mobility 4″ 54:00
63 67 ▲4 Oliveira Nelson Movistar Team 54:17
64 46 ▼18 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 14″ 54:56
65 61 ▼4 Turner Ben Netcompany INEOS 55:47
66 66 – Staune-Mittet Johannes Decathlon CMA CGM Team 55:59
67 57 ▼10 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 12″ 56:18
68 69 ▲1 Schultz Nick NSN Cycling Team 57:08
69 53 ▼16 Stork Florian Tudor Pro Cycling Team 6″ 57:53
70 74 ▲4 Warbasse Larry Tudor Pro Cycling Team 58:23
71 83 ▲12 Paletti Luca Bardiani CSF 7 Saber 59:39
72 77 ▲5 Barguil Warren Team Picnic PostNL 1:00:35
73 86 ▲13 Rochas Rémy Groupama – FDJ United 1:01:09
74 71 ▼3 Valgren Michael EF Education – EasyPost 1:01:10
75 59 ▼16 Sobrero Matteo Lidl – Trek 1:01:28
76 79 ▲3 Rojas Vicente Bardiani CSF 7 Saber 1:01:50
77 84 ▲7 Aerts Toon Lotto Intermarché 1:02:21
78 76 ▼2 Turconi Filippo Bardiani CSF 7 Saber 1:05:27
79 92 ▲13 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL 1:08:16
80 97 ▲17 Mifsud Andrea Bardiani CSF 7 Saber 1:09:08
81 73 ▼8 Tsvetkov Nikita Team Polti VisitMalta 1:10:33
82 72 ▼10 Segaert Alec Bahrain – Victorious 1:11:44
83 75 ▼8 Aular Orluis Movistar Team 6″ 1:14:10
84 89 ▲5 Rota Lorenzo Lotto Intermarché 1:14:24
85 80 ▼5 Busatto Francesco Alpecin – Premier Tech 1:15:02
86 94 ▲8 van Dijke Mick Red Bull – BORA – hansgrohe 1:15:25
87 87 – Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla 1:15:39
88 78 ▼10 Strong Corbin NSN Cycling Team 1:15:41
89 96 ▲7 Huens Axel Groupama – FDJ United 1:15:59
90 93 ▲3 Rafferty Darren EF Education – EasyPost 1:16:58
91 119 ▲28 Cavagna Rémi Groupama – FDJ United 1:17:56
92 85 ▼7 Bayer Tobias Alpecin – Premier Tech 1:18:48
93 81 ▼12 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates – XRG 6″ 1:19:06
94 82 ▼12 Moscon Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe 1:19:17
95 108 ▲13 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious 1:19:50
96 99 ▲3 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 6″ 1:20:23
97 105 ▲8 Jacobs Johan Groupama – FDJ United 1:21:26
98 106 ▲8 Stannard Robert Bahrain – Victorious 1:22:23
99 110 ▲11 Bettiol Alberto XDS Astana Team 1:22:27
100 115 ▲15 Hoelgaard Markus Uno-X Mobility 1:23:22
101 88 ▼13 Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step 1:23:52
102 90 ▼12 Ganna Filippo Netcompany INEOS 1:24:15
103 121 ▲18 Barthe Cyril Groupama – FDJ United 1:24:27
104 91 ▼13 Magnier Paul Soudal Quick-Step 24″ 1:25:28
105 95 ▼10 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta 1:26:33
106 98 ▼8 González David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1:26:57
107 102 ▼5 Dversnes Lavik Fredrik Uno-X Mobility 1:27:33
108 112 ▲4 Bais Mattia Team Polti VisitMalta 1:28:32
109 103 ▼6 Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 10″ 1:28:52
110 101 ▼9 Magli Filippo Bardiani CSF 7 Saber 6″ 1:29:12
111 104 ▼7 Mihkels Madis EF Education – EasyPost 1:29:15
112 127 ▲15 Rex Tim Team Visma | Lease a Bike 1:29:21
113 100 ▼13 Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 6″ 1:29:24
114 129 ▲15 van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost 4″ 1:29:41
115 135 ▲20 Vergallito Luca Alpecin – Premier Tech 1:32:05
116 107 ▼9 Ackermann Pascal Team Jayco AlUla 1:32:57
117 109 ▼8 García Cortina Iván Movistar Team 1:33:20
118 130 ▲12 Geens Jonas Alpecin – Premier Tech 1:33:25
119 133 ▲14 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl – Trek 1:33:40
120 117 ▼3 Naesen Oliver Decathlon CMA CGM Team 1:33:41
121 113 ▼8 Vernon Ethan NSN Cycling Team 4″ 1:33:53
122 120 ▼2 Shaw James EF Education – EasyPost 1:34:02
123 131 ▲8 Ballerini Davide XDS Astana Team 10″ 1:34:24
124 114 ▼10 Donaldson Robert Team Jayco AlUla 1:34:35
125 116 ▼9 Swift Connor Netcompany INEOS 2″ 1:35:08
126 126 – Hamilton Chris Team Picnic PostNL 1:35:25
127 123 ▼4 Rutsch Jonas Lotto Intermarché 1:35:30
128 111 ▼17 Pedersen Rasmus Søjberg Decathlon CMA CGM Team 1:35:37
129 125 ▼4 Miholjević Fran Bahrain – Victorious 1:36:34
130 118 ▼12 Marcellusi Martin Bardiani CSF 7 Saber 1:36:44
131 122 ▼9 Larsen Niklas Unibet Rose Rockets 1:37:48
132 124 ▼8 Bax Sjoerd Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1:39:08
133 128 ▼5 Kielich Timo Team Visma | Lease a Bike 1:39:16
134 132 ▼2 Bastiaens Ayco Soudal Quick-Step 1:41:10
135 134 ▼1 Plowright Jensen Alpecin – Premier Tech 1:42:02
136 146 ▲10 Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe 1:44:40
137 136 ▼1 Penhoët Paul Groupama – FDJ United 1:45:21
138 148 ▲10 Naberman Tim Team Picnic PostNL 1:46:31
139 140 ▲1 Teutenberg Tim Torn Lidl – Trek 1:46:45
140 139 ▼1 Kubiš Lukáš Unibet Rose Rockets 1:48:58
141 141 – Morgado António UAE Team Emirates – XRG 2″ 1:49:03
142 137 ▼5 Planckaert Edward Alpecin – Premier Tech 1:49:05
143 138 ▼5 Milan Jonathan Lidl – Trek 6″ 1:49:12
144 142 ▼2 Løland Sakarias Koller Uno-X Mobility 1:49:49
145 143 ▼2 Smith Dion NSN Cycling Team 1:50:02
146 144 ▼2 Van Gestel Dries Soudal Quick-Step 1:50:07
147 145 ▼2 van Uden Casper Team Picnic PostNL 1:52:04
148 147 ▼1 Gudmestad Tord Decathlon CMA CGM Team 1:54:25
149 150 ▲1 Kopecký Tomáš Unibet Rose Rockets 1:56:19
150 151 ▲1 Mullen Ryan NSN Cycling Team 1:56:39
151 149 ▼2 Kopecký Matyáš Unibet Rose Rockets 1:56:52
152 152 – Zanoncello Enrico Bardiani CSF 7 Saber 1:57:13
153 153 – Lonardi Giovanni Team Polti VisitMalta 1:58:59
154 154 – de Vries Hartthij Rose Rockets 2:00:21
155 155 – Lienhard Fabian Tudor Pro Cycling Team 2:00:45
156 156 – Groenewegen Dylan Unibet Rose Rockets 4″ 2:00:50
157 160 ▲3 Reinders Elmar Unibet Rose Rockets 2:01:34
158 158 – Mozzato Luca Tudor Pro Cycling Team 2:02:09
159 159 – Flynn Sean Team Picnic PostNL 2:02:46
160 157 ▼3 Consonni Simone Lidl – Trek 2:03:36
161 161 – Froidevaux Robin Tudor Pro Cycling Team 2:04:47
162 163 ▲1 Price-Pejtersen Johan Alpecin – Premier Tech 2:06:00
163 162 ▼1 Walscheid Max Lidl – Trek 2:06:28
164 164 – Livyns Arjen XDS Astana Team 2:07:28
165 166 ▲1 Malucelli Matteo XDS Astana Team 2:09:48
166 165 ▼1 Blikra Erlend Uno-X Mobility 2:11:05
167 167 – van den Broek Frank Team Picnic PostNL 2:19:20