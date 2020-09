Ciclismo, Mondiali 2020: i convocati dell’Italia. Vincenzo Nibali capitano, presenti Caruso e Bettiol, tagliato Moscon

Davide Cassani, CT della Nazionale Italiana di ciclismo, ha diramato i convocati per i Mondiali 2020 di ciclismo, in programma a Imola dal 24 al 27 settembre. Il Commissario Tecnico aveva preselezionato 13 corridori, oggi ha comunicato la lista definitiva dei dieci uomini che vestiranno la maglia azzurra: 8 saranno titolari, 2 ricopriranno il ruolo di riserva (questa scelta è ancora da definire). Al termine del Giro dell’Appennino sono stati esclusi Gianni Moscon (evidentemente non ha fornito prova di efficienza nell’ultima settimana), Sonny Colbrelli e Davide Formolo, il quale non è riuscito a recuperare al meglio dall’infortunio subito al Tour de France.

Vincenzo Nibali sarà il capitano, lo Squalo cercherà di fare saltare il banco su un percorso particolarmente impegnativo, caratterizzato da due ostiche salite da ripetere nove volte. Il siciliano sarà affiancato da Damiano Caruso (in lotta per la top-10 alla Grande Boucle), Alberto Bettiol (vincitore del Giro delle Fiandre 2019), Gianluca Brambilla e su Diego Ulissi (in grandissima forma, ha appena trionfato al Giro del Lussemburgo). Il giovane Andrea Bagioli sarà titolare e potrebbe essere un outsider, ci sono anche l’esperto Giovanni Visconti, Nicola Conci, Matteo Fabbro e Fausto Masnada (probabilmente le due riserve si nascondono tra questi quattro nomi). Per quanto riguarda la cronometro, invece, Filippo Ganna è uno dei grandi favoriti della vigilia per il podio e sarà affiancato da Edoardo Affini. Di seguito i convocati dell’Italia per i Mondiali 2020 di ciclismo.

Loading...

Loading...

CONVOCATI ITALIA PROVA IN LINEA MONDIALI CICLISMO 2020:

Andrea Bagioli

Alberto Bettiol

Gianluca Brambilla

Damiano Caruso

Nicola Conci

Matteo Fabbro

Fausto Masnada

Vincenzo Nibali

Diego Ulissi

Giovanni Visconti

CONVOCATI ITALIA CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO 2020:

Edoardo Affini

Filippo Ganna

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo