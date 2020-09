Tadej Pogacar ribalta tutto! Vince cronometro e Tour de France! Roglic sprofonda, 10° un grande Damiano Caruso

Accade l’inverosimile, succede di tutto nella ventesima tappa del Tour de France 2020. Un finale davvero clamoroso: nella cronometro individuale, l’unica prevista in questa Grande Boucle, di 36,2 chilometri da Lure fino in vetta a La Planche des Belles Filles, c’è un unico protagonista, Tadej Pogacar. Un fenomeno assoluto: il campione nazionale sloveno della disciplina va a prendersi il successo parziale, ma, soprattutto, recupera 57” di ritardo al rivale Primoz Roglic e ribalta la classifica generale, andando in trionfo a 21 anni.

Domani a Parigi ci sarà il fuoriclasse della UAE Emirates sul gradino più alto del podio. 55’55” il crono del giovane sloveno che sin dalla partenza è sembrato in formissima, guadagnando su tutti i rivali. Battuti Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) e Richie Porte (Trek-Segafredo), a pari tempo a 1′ 21″ di ritardo.

Giornata nera per Primoz Roglic (Jumbo-Visma): la Maglia Gialla, che aveva dominato in lungo e in largo questa Grande Boucle, si è dovuta arrendere. Nella sua specialità l’ex saltatore con gli sci è andato in crisi, perdendo quasi 2′ dal giovane connazionale.

Nella battaglia per il podio a spuntarla è il già citato Porte: l’australiano della Trek-Segafredo non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione e batte nello scontro diretto Miguel Angel Lopez, crollato sin dalle prime fasi (perdendo anche la top-5). Spagna piazzata in graduatoria: quarto Mikel Landa, quinto Enric Mas.

Spettacolare la prova di Damiano Caruso: l’atleta della Bahrain-McLaren chiude in 58′ 24″ (settimo di giornata) e va a prendersi la top-10 in classifica generale, visto Alejandro Valverde, tutt’altro che performante.

