LIVE Sport, DIRETTA 3 febbraio: un anno di squalifica per Caironi, ma torna a marzo. Morto il papà di Mikaela Shiffrin

18.27 ATLETICA – Martina Caironi squalificata un anno dal Tribunale antidoping nazionale, ma accolta l’istanza dell’atleta e la scadenza della sanzione sarà a marzo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

18.01 CALCIO – Zdenek Zeman fa discutere come al solito e le sue considerazioni sul calcio femminile alimenteranno le polemiche. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

17.34 SCI ALPINO – Un fulmine a ciel sereno scuote la vita di Mikaela Shiffrin: è morto suo padre Jeff. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

17.11 F1 – L’epidemia del Coronavirus, che ha colpito la Cina e ha creato una situazione di emergenza globale, rischia di condizionare il viver comune e l’organizzazione degli eventi internazionali nei territori cinesi o nelle vicinanze. E’ il caso del GP di F1 in Vietnam, in programma il 5 aprile ad Hanoi, ovvero due settimane prima del weekend a Shanghai. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

17.05 BASKET – Sono stati diramati da pochi minuti i nomi dei 16 uomini che l’Italia di coach Meo Sacchetti impiegherà nei due match delle qualificazioni agli Europei 2021 contro Russia ed Estonia in programma il 20 e 23 febbraio. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

16.35 F1 – Secondo l’austriaco Helmut Marko, figura di spicco della Red Bull, Sebastian Vettel non tornerà a Milton Keynes e non gode di un grande credito in Ferrari. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

16.13 LOTTA – Gli Europei senior di lotta si avvicinano sempre di più e l’appuntamento per la Nazionale italiana è atteso. Dal 10 al 16 febbraio il PalaPellicone di Ostia sarà teatro di sfide continentali appassionanti e non vi sono dubbi che Frank Chamizo sarà tra i protagonisti. L’italo-cubano va in cerca della quarto titolo europeo per confermarsi un riferimento assoluto e avvicinarsi nel migliore dei modi ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, dove l’obiettivo è l’oro: “Voglio divertirmi!”. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

16.01 SCI DI FONDO – Johannes Klaebo non potrà disputare il weekend di Coppa del Mondo di sci di fondo in programma a Falun. Il norvegese, infatti, si è procurato la rottura dell’osso di un dito a causa di un non meglio precisato incidente. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

15.37 MOTORI – Si complica il percorso di avvicinamento di Fernando Alonso alla 500 Miglia di Indianapolis: la Honda avrebbe posto un veto sull’ingaggio dai team con motore nipponico e dunque il due volte iberico potrebbe optare per le scuderie motorizzate Chevrolet. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

15.07 SCI ALPINO – Nove le convocate per l’appuntamento di Coppa del Mondo a Garmisch: Federica Brignone e Sofia Goggia riferimenti, Marta Bassino in gara. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

14.40 CALCIO – Gian Piero Gasperini è il vincitore della Panchina d’Oro, premio per il miglior allenatore di Serie A relativo alla stagione 2018-2019. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

14.35 BIATHLON – Quando mancano solo dieci giorni al via dei Mondiali 2020 di biathlon che si disputeranno ad Anterselva, abbiamo scambiato due chiacchiere con il livignasco Thomas Bormolini, terza forza del movimento azzurro in campo maschile e protagonista di una recente caduta nella single-mixed di Pokljuka (Slovenia), dove ha anche rotto la carabina. Il ventottenne dell’Esercito ha disputato delle ottime tappe in apertura di stagione, in particolare a Östersund (Svezia), salendo anche sul podio con la staffetta maschile, e cerca di ritrovare le buone sensazioni in vista dell’appuntamento iridato. CLICCA QUI PER L’INTERVISTA A OA SPORT

14.17 TENNIS – Niente da fare per Thomas Fabbiano (n.134 del mondo) impegnato nel primo turno dell’ATP di tennis a Pune (India). L’azzurro è stato sconfitto dal giapponese Yuichi Sugita (n.86 ATP) con lo score di 6-3 6-0 in 1 ora e 13 minuti di gioco ed è stato costretto a salutare il cemento indiano anzitempo. Una prova sottotono del pugliese, mai in controllo del match e dominato letteralmente nel secondo parziale dal nipponico. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

13.21 JUDO – La questione “Coronavirus” si allarga a macchia d’olio e riguarda anche il Grand Slam di Parigi, in programma dall’8 al 9 febbraio. La Cina infatti non prenderà parte all’evento per via della criticità nota a tutti. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

12.36 MOTOGP – Alex Rins avrebbe già firmato il contratto di rinnovo con Suzuki fino al 2022. Si attende solo l’annuncio, ma un altro pezzo pregiato del mercato non risulterà più disponibile. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

12.15 GOLF – E alla fine torna Rory. Quasi cinque anni dopo l’ultima volta (maggio 2015) la stella nordirlandese del golf Rory McIlroy tornerà matematicamente a vestire i panni del numero 1 del mondo dal prossimo lunedì. Nell’intensa battaglia a tre che coinvolgeva lo spagnolo Jon Rahm e l’attuale leader Brooks Koepka, sono risultati decisivi i non eccellenti piazzamenti di entrambi nei due tornei giocati lo scorso weekend, rispettivamente il Phoenix Open per l’iberico e il Saudi International per l’americano. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

12.05 F1 – Si pensa a un possibile rinvio del GP di Cina per via della questione “Coronavirus”: la soluzione paventata è quello di uno scambio di date con il GP di Russia (previsto il 27 settembre). CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

11.41 MOTOGP – Daniel Pedrosa è ancora il più veloce nei test a Sepang (Malesia) dedicati agli shakedown delle nuove moto della classe regina. Jorge Lorenzo girerà domani. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

11.40 MOTOMONDIALE – La notizia che Fabio Quartararo a partire dal 2021 siederà su una Yamaha ufficiale, prendendo il posto di fatto di Valentino Rossi, ha spinto in molti a pensare che la carriera del campione di Tavullia sia ormai agli sgoccioli. Sulla vicenda è intervenuto Giacomo Agostini. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

11.20 BIATHLON – Tra esattamente dieci giorni inizierà ufficialmente il Mondiale di Anterselva, dove sono in programma dodici competizioni che possono servire per confermare quanto di buono fatto fino a questo momento dagli azzurri. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

10.50 VOLLEY – Nelli sta tornando, Zaytsev c’è sempre. Lavia, che carattere. I migliori italiani della 18ma giornata di Superlega. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

10.30 SCI ALPINO – E’ andato in archivio un weekend di grande importanza per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020, con l’ennesima doppietta azzurra che ha visto protagoniste Brignone e Goggia. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

10.10 RUGBY – È stato archiviato il primo fine settimana del Guinness Sei Nazioni 2020 e le sorprese non sono mancate. Di seguito i promossi e i rimandati della sfida tra Galles-Italia. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

09.50 CICLISMO – Una startlist di tutto rispetto per una corsa che anno dopo anno sta acquisendo sempre più fascino. In programma dal 5 al 9 febbraio la Volta a la Comunitat Valenciana 2020. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

09.30 MOTOMONDIALE – Dal 7 al 9 febbraio il circuito di Sepang (Malesia) sarà teatro dei test 2020 di MotoGP. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

09.10 TENNIS – Barty rimane in vetta al Ranking WTA dopo gli Australian Open, alle sue spalle sale Simona Halep. La sorpresa più importante è l’americana Sofia Kenin che scala otto posizioni. Due azzurre nella top-100. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA.

08.55 TENNIS – Si è da poco concluso il primo Slam della stagione che ha ridisegnato il Ranking ATP. La vittoria degli Australian Open ha consentito a Novak Djokovic di scavalcare in testa alla classifica mondiale Rafael Nadal. Matteo Berrettini il migliore degli azzurri 8°. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

08.40 FOOTBALL AMERICANO – I Kansas City Chiefs hanno vinto il Super Bowl 2020 contro i San Francisco 49ers per 31-20. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

lunedì 3 febbraio 2020

lunedì 3 febbraio 2020

Al via i tornei Atp di Montpellier, Pune e Cordoba. Per quanto concerne i colori azzurri scenderà in campo nella competizione francese Lorenzo Sonego che affronterà l’ungherese Attila Balazs. Thomas Fabbiano sarà impegnato in India contro il giapponese Yuichi Sugita. In serata spazio al calcio con i posticipi di Serie A e Serie B: Sampdoria-Napoli e Pescara-Cosenza.

OA Sport dunque vi propone la DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, lunedì 3 Febbraio 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 08.30. Buon divertimento a tutti.

