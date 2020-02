MotoGP, Test shakedown Sepang 2020: risultati 3 febbraio. Daniel Pedrosa ancora il più veloce, Jorge Lorenzo attende

Seconda giornata di test a Sepang (Malesia) dedicata agli shakedown delle nuove moto del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato asiatico Daniel Pedrosa ha dato seguito a quanto fatto vedere nella giornata di ieri, facendo vedere di saperci fare ancora piuttosto bene. L’ex pilota della Honda, ritiratosi dalle competizioni nel 2018 e ora collaudatore della KTM, ha ottenuto il best time di 1’59″841 precedendo di 0″131 il compagno di marca Pol Espargaró e di 0″429 la Honda dell’iberico Alex Marquez. Indubbiamente la casa austriaca ha messo in pista una due-ruote qualitativa e, nello stesso tempo, la crescita di feeling di Alex, campione del mondo 2019 di Moto2, è evidente. Una RC213V con ali rivoluzionate sull’avantreno. Come rivelato da gpone.com, i tecnici giapponesi sono alla ricerca di un assetto sull’avantreno più stabile per favorire la guidabilità della “creatura” nipponica.

A seguire la terza KTM della serie, del Team Tech3, è quella del portoghese Miguel Oliveira, distanziato di 0″854, a precedere Michele Pirro, all’opera anche oggi con le due Ducati Desmosedici, autore del medesimo crono del lusitano con la moto n.1. In sesta posizione troviamo il collaudatore della Honda Stefan Bradl (+0″908), il sudafricano della KTM Brad Binder (+1″058), il collaudatore della Suzuki Sylvain Guintoli (+1″284) e l’Aprilia del britannico Bradley Smith (+1″399). Ancora nessun giro, invece, per Jorge Lorenzo. Il maiorchino si è mostrato con la tenuta Yamaha, ma domani scenderà sul tracciato e, come riportato sempre da gpone.com, prenderà parte anche ai test con i piloti ufficiali (7-9 febbraio).

Foto: LaPresse