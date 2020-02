Atletica, un anno di squalifica per Martina Caironi, ma la scadenza sarà il 9 marzo

Giungono novità importanti per Martina Caironi. L’azzurra, oro alle Paralimpiadi di Londra 2012 nei 100 metri e portabandiera dell’Italia nei Giochi Paralimpici di Rio 2016, era stata trovata positiva per aver usato una pomata per curare un’ulcera al moncone della gamba amputata ma solo dopo aver consultato il medico federale. La sostanza rinvenuta dalle analisi era uno steroide anabolizzante che, solitamente, porta a una squalifica di quattro anni dalle competizioni.

Tuttavia il Tribunale nazionale antidoping ha riconosciuto la non intenzionalità e la necessità terapeutica di questo caso particolare, infliggendo un anno di squalifica a Caironi. Il Tna però, come rivelato dall’Ansa, ha accolto l’istanza formulata dall’atleta e ha dunque sospeso di otto mesi la squalifica inflitta, tenuto conto del periodo di sospensione già scontato dalla diretta interessata. Pertanto, la scadenza della sanzione sarà il prossimo 9 marzo.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI ATLETICA

Loading...

Loading...

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse