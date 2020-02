Calcio, Serie A 2020: il Napoli vince un posticipo pazzo. Demme e Mertens piegano la Sampdoria nel finale

Il Napoli conquista tre punti importantissimi nel posticipo della ventiduesima giornata di Serie A. La squadra di Gattuso espugna il Marassi, vincendo per 4-2 contro la Sampdoria. Decidono un gol del nuovo arrivato Diego Demme e di Dries Mertens in pieno recupero, dopo che i padroni di casa erano riusciti a rimontare (Quagliarella e Gabbiadini) il doppio vantaggio iniziale degli azzurri firmato da Milik ed Elmas.

Un successo pesante per la squadra di Gattuso, che ottiene la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia e si riavvicina al treno per l’Europa League (-2 dal sesto posto). Per la Sampdoria la grandissima delusione di aver perso anche solo un punto nei minuti finali, restando così a +3 sul Genoa terzultimo.

E’ una partenza sprint quella del Napoli, che trova il doppio vantaggio nel primo quarto d’ora. La sblocca subito Milik con un meraviglioso colpo di testa su cross di Zielinski, poi ci pensa Elmas a raddoppiare. Il macedone sfrutta al meglio una spizzata di Di Lorenzo e firma il 2-0. La Samp prova a scuotersi e si affida ovviamente a Fabio Quagliarella: il grande ex accorcia le distanze con un bellissimo gol e permette ai padroni di casa di chiudere il primo tempo sotto solo di un gol.

Nella ripresa la Sampdoria cerca la rimonta. Ramirez segna in acrobazia, ma il VAR annulla tutto per un fallo di mano in precedenza di Gabbiadini. La squadra di Ranieri comunque trova il 2-2 su rigore con Gabbiadini al 73‘. Il Napoli, ferito dal pareggio, si butta avanti ed è Demme a far impazzire la squadra di Gattuso, con l’ex Lipsia che è il più lesto a risolvere in rete dopo un cross di Insigne. In pieno recupero (al 98′) Mertens firma il 4-2, sfruttando un’uscita avventata di Audero.

Foto: Lapresse