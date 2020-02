Calcio, Gian Piero Gasperini si aggiudica la Panchina d’Oro per il miglior allenatore della Serie A

Gian Piero Gasperini riceve un riconoscimento prestigioso per il proprio lavoro sulla panchina dell’Atalanta. Il tecnico della Dea, infatti, è il vincitore della Panchina d’Oro, relativa alla stagione 2018-2019, per il miglior allenatore della Serie A. Un’annata speciale per la compagine bergamasca, qualificatasi in Champions League al termine di una rincorsa ricca di soddisfazioni nella quale i riscontri e il gioco espresso sono stati rilevanti. Il mister orobico ha preceduto nella graduatoria Sinisa Mihajlovic, protagonista assoluto alla guida del Bologna (portato dalla zona retrocessione al decimo posto) e Massimiliano Allegri (vincitore del quinto scudetto di fila con la Juventus). La cerimonia di premiazione, come riportato da gazzetta.it, si è tenuta a Firenze, presso il Centro tecnico federale di Coverciano.

“È un orgoglio, un premio così prestigioso non posso non condividerlo con staff e giocatori, col Presidente Percassi. È frutto del lavoro di tutta Bergamo. È un premio che va condiviso con tutti. Voglio fare una dedica agli allenatori: è una professione difficile, ci sono tensioni, dormiamo poco la domenica sia quando perdiamo che quando vinciamo. Però siamo privilegiati e queste sono grandi soddisfazioni“, le dichiarazioni di Gasperini.

Va detto che a Mihajlovic è stato consegnato un premio speciale, mentre la Panchina d’Argento per il miglior allenatore di Serie B è andata a Fabio Liverani, attuale tecnico del Lecce. Gli altri premi sono stati per Fabio Caserta della Juve Stabia (Panchina d’Oro di Serie C), Alessandro Pistolesi dell’Empoli Ladies (Panchina d’Argento Serie B femminile), Betty Bavagnoli della Roma Femminile (Panchina d’Oro A femminile), Fulvio Colini dell’Ital Service Pesaro (Panchina d’Oro calcio a 5) e per Gianluca Marzuoli del Montesilvano (Panchina d’Oro calcio a 5 femminile). Assegnato anche il “Premio Favini” per il miglior Responsabile del settore giovanile a Roberto Samaden dell’Inter.

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com