Golf, Rory McIlroy torna numero 1 del mondo dopo quasi 5 anni

E alla fine torna Rory. Quasi cinque anni dopo l’ultima volta (maggio 2015) la stella nordirlandese del golf Rory McIlroy tornerà matematicamente a vestire i panni del numero 1 del mondo dal prossimo lunedì. Nell’intensa battaglia a tre che coinvolgeva lo spagnolo Jon Rahm e l’attuale leader Brooks Koepka, sono risultati decisivi i non eccellenti piazzamenti di entrambi nei due tornei giocati lo scorso weekend, rispettivamente il Phoenix Open per l’iberico e il Saudi International per l’americano. E così, pur senza giocare, il quattro volte vincitore Major nativo di Holywood potrà tornare tra sette giorni sul tetto del mondo, al termine di un lungo e variegato percorso, costellato di eccellenti prestazioni e di momenti oltremodo complicati.

Il sorpasso pare obiettivamente corretto, in quanto il 2019 di McIlroy è stato davvero esaltante. Quattro tornei vinti tra cui due di fondamentale importanza come il The Players e il Tour Championship (con FedEx Cup annessa), con undici top 5 e 18 top 10 (record personale), miglior media punti per torneo (19.85). Sono arrivati poi anche altri importanti riconoscimenti come l’essere diventato il più giovane golfista della storia ad aver raggiunto le 500 settimane tra i primi 10 golfisti del mondo, superando un certo Tiger Woods, e l’essere nominato quasi all’unanimità dai colleghi come giocatore del decennio per via della sua consistenza ai vertici.

La stella nordirlandese ha già trascorso 95 settimane da numero 1 e riprenderà dunque la propria marcia lunedì prossimo con la quasi matematica certezza di superare la leggenda britannica Nick Faldo al terzo posto all-time in questa statistica, fermatosi a quota 97. Nell’anno dell’Olimpiade e della Ryder Cup in casa degli avversari americani Rory comincia dunque a mettere pressione a tutti fin da subito, bramando adesso con ancora maggiore intensità quello che è e resta il principale obiettivo per lui ormai da diverse stagioni, il Masters di Augusta.

Foto: LaPresse