Tennis, Thomas Fabbiano cede nettamente al primo turno a Yuichi Sugita a Pune

Niente da fare per Thomas Fabbiano (n.134 del mondo) impegnato nel primo turno dell’ATP di tennis a Pune (India). L’azzurro è stato sconfitto dal giapponese Yuichi Sugita (n.86 ATP) con lo score di 6-3 6-0 in 1 ora e 13 minuti di gioco ed è stato costretto a salutare il cemento indiano anzitempo. Una prova sottotono del pugliese, mai in controllo del match e dominato letteralmente nel secondo parziale dal nipponico.

Nel primo set l’avvio dell’italiano è subito molto problematico: doppio break nel secondo e nel quarto gioco (4-0 pesante). Thomas ha uno scatto d’orgoglio nel quinto game, recuperando uno dei due break di ritardo, ma non riuscendo a pareggiare i conti nella prima frazione, tenuto conto delle ben tre palle break fallite nel nono gioco. Sul 6-3 Sugita si aggiudica il parziale, forte del 60% dei quindici ottenuti in risposta alla seconda di servizio di Fabbiano.

Nel secondo set il nostro portacolori viene letteralmente travolto dal proprio avversario, egemone della frazione. Il 6-0 in 25′ dice tutto sull’andamento del parziale con cui il nipponico chiude le ostilità. Per Thomas tanta amarezza per un esito che si desiderava completamente diverso.

Foto: LaPresse