MotoGP, Alex Rins in Suzuki fino al 2022? Lo spagnolo avrebbe già firmato il rinnovo

Non vi sono ancora conferme ufficiali ma, come riportato da Sky Sport, Alex Rins continuerà la propria avventura in MotoGP con la Suzuki fino al 2022. Il 24enne centauro iberico avrebbe già firmato il contratto di prolungamento del rapporto con la casa giapponese.

Dunque, dopo gli annunci di Maverick Vinales e di Fabio Quartararo accasati nel team ufficiale in Yamaha dal 2021, anche un altro pezzo pregiato del mercato piloti non fa parte più della casella “disponibili”, a quanto pare. A questo punto resta da capire cosa farà la Ducati che forse un pensierino su Rins lo aveva fatto. Il pilota spagnolo, infatti, si era ben distinto nel 2019, ottenendo con la Suzuki il quarto posto nel Mondiale della massima cilindrata e conquistando due vittorie ad Austin (Stati Uniti) e a Silverstone (Gran Bretagna), piegando in quest’ultimo caso Marc Marquez in un arrivo allo sprint.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

Loading...

Loading...

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo