F1, Helmut Marko su Sebastian Vettel: “Non ritornerà alla Red Bull. Confronto con Leclerc? Sfavorito dal contesto in Ferrari”

Helmut Marko non è personaggio banale e la sua visione delle cose suscita sempre interesse in F1. Una delle figure più importanti della Red Bull ha un po’ delineato il quadro della situazione, relativamente al contesto in Ferrari tra i due piloti: il tedesco Sebastian Vettel e il monegasco Charles Leclerc.

Il teutonico gode della stima di Marko, ricordando quanto fatto negli anni a Milton Keynes: quattro titoli iridati non sono di certo casuali. Da questo punto di vista, il peso specifico di Seb potrebbe rivelarsi eccessivo per l’impostazione voluta dalla squadra anglo-austriaca e pertanto un possibile ritorno di Vettel (in scadenza di contratto con la Rossa) appare molto complicato: “Con il prolungamento di contratto di Max (Verstappen ndr.), non riesco a immaginare un arrivo di Sebastian in Red Bull“, le parole del dirigente austriaco.

Entrando nel dettaglio dei rapporti di forza tra i due ferraristi, il 76enne nativo di Graz ha aggiunto: “Se Seb si sente a proprio agio con la monoposto allora può essere un pilota temibile, ma Leclerc gode di un contesto politico favorevole. Ha come manager Todt ed è tutelato in squadra. L’unico modo per Vettel è quello di fare risultati in pista” (fonte: Motosport Magazine).

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI