Sci alpino, le convocate dell’Italia per il superG e la discesa a Garmisch. Brignone e Goggia riferimenti, c’è Bassino

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile, dopo aver affrontato le criticità meteorologiche di Sochi (Russia), volge il proprio sguardo a Garmisch (Germania), dove sono previste nel prossimo weekend una discesa e un superG, rispettivamente sabato 8 febbraio e domenica 9. Non vi sono dubbi che le attese non mancano in casa Italia, ricordando la strepitosa doppietta in superG sulle nevi russe, con Federica Brignone vittoriosa davanti a Sofia Goggia. Valdostana che, allo stato attuale delle cose, vanta la leadership in tre specialità di Cdm: superG, gigante e combinata. Per questo le possibilità di rimpinguare il già corposo bottino di vittorie e di podi c’è e sulla Kandahar le nostre portacolori cercheranno di farsi valere.

Oltre alle citate Brignone e Goggia, vi saranno anche Irene Curtoni, Nicol Delago, Nadia Delago, Francesca Marsaglia, Laura Pirovano, Verena Gasslitter e Marta Bassino, quest’ultima aggiunta al gruppo di “velociste”. La storia del Bel Paese in questo appuntamento, è favorevole: 7 podi e la menzionata Goggia che nella sua storia ha conquistato ben quattro secondi posti tra discesa e superG. Per questo, la bergamasca sarà da osservare con attenzione.

Foto: Fisi-Pentaphoto