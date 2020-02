Volta a la Comunitat Valenciana 2020: la startlist e i partecipanti. Presenti Dumoulin, Pogacar e Valverde

Una startlist di tutto rispetto per una corsa che anno dopo anno sta acquisendo sempre più fascino. In programma dal 5 al 9 febbraio la Volta a la Comunitat Valenciana 2020, corsa a tappe in terra iberica fondamentale in questo inizio di stagione per tanti dei corridori del massimo circuito internazionale: presenti da Alejandro Valverde a Tadej Pogacar, passando per il rientrante Tom Dumoulin, al debutto con la nuova maglia della LottoNL-Jumbo. Occhio anche agli italiani, c’è Matteo Trentin. Andiamo a scoprire l’elenco dei partecipanti.

Startlist Volta a la Comunitat Valenciana 2020

1. Astana Pro Team

1 IZAGIRRE Ion

2 HOULE Hugo

3 SÁNCHEZ Luis León

4 PRONSKIY Vadim

5 STALNOV Nikita

6 RODRÍGUEZ Óscar

7 GREGAARD Jonas

8 CONTRERAS Rodrigo

2. Movistar Team

11 VALVERDE Alejandro

12 CATALDO Dario

13 ARCAS Jorge

14 SAMITIER Sergio

15 SOLER Marc

16 ROJAS José Joaquín

17 VILLELLA Davide

3. Deceuninck – Quick Step

21 BALLERINI Davide

22 CAVAGNA Rémi

23 DECLERCQ Tim

24 GARRISON Ian

25 JAKOBSEN Fabio

26 KNOX James

27 LAMPAERT Yves

4. Team INEOS

31 CASTROVIEJO Jonathan

32 GANNA Filippo

33 GEOGHEGAN HART Tao

34 KWIATKOWSKI Michał

35 MOSCON Gianni

36 PUCCIO Salvatore

37 SWIFT Ben

5. Team Jumbo-Visma

41 DUMOULIN Tom

42 EENKHOORN Pascal

43 VAN EMDEN Jos

44 FOSS Tobias

45 GROENEWEGEN Dylan

46 PFINGSTEN Christoph

47 WYNANTS Maarten

6. UAE-Team Emirates

51 DE LA CRUZ David

52 DOMBROWSKI Joe

53 KRISTOFF Alexander

54 POGAČAR Tadej

55 POLANC Jan

56 RAVASI Edward

57 RIABUSHENKO Alexandr

7. CCC Team

61 VAN AVERMAET Greg

62 DE LA PARTE Víctor

63 DE MARCHI Alessandro

64 PAUWELS Serge

65 SCHÄR Michael

66 TRENTIN Matteo

67 VAN HOOYDONCK Nathan

8. Lotto Soudal

71 DEGENKOLB John

72 FRISON Frederik

73 GILBERT Philippe

74 HAGEN Carl Fredrik

75 MARCZYŃSKI Tomasz

76 VAN MOER Brent

9. Mitchelton-Scott

81 ALBASINI Michael

82 HAIG Jack

83 JUUL-JENSEN Christopher

84 MEZGEC Luka

85 PEÁK Barnabás

86 STANNARD Robert

87 BOOKWALTER Brent

10. AG2R La Mondiale

91 DUVAL Julien

92 FRANK Mathias

93 GALLOPIN Tony

94 GODON Dorian

95 NAESEN Lawrence

96 NAESEN Oliver

97 VANDENBERGH Stijn

11. Israel Start-Up Nation

101 BRÄNDLE Matthias

102 CIMOLAI Davide

103 HOLLENSTEIN Reto

104 MARTIN Dan

105 NAVARRO Daniel

106 NIV Guy

107 VAN ASBROECK Tom

12. Bahrain – McLaren

111 DAVIES Scott

112 GARCÍA CORTINA Iván

113 INKELAAR Kevin

114 MOHORIČ Matej

115 POELS Wout

116 TEUNS Dylan

13. Caja Rural – Seguros RGA

121 ABERASTURI Jon

122 CEPEDA Jefferson Alveiro

123 CUADROS Álvaro

124 OSORIO Alejandro

125 SÁEZ Héctor

126 SERRANO Gonzalo

127 RODRÍGUEZ Cristián

14. Team Total Direct Energie

131 CABOT Jérémy

132 CARDIS Romain

133 GRELLIER Fabien

134 MAITRE Florian

135 SELLIER Simon

136 SIMON Julien

137 TAARAMÄE Rein

15. Burgos-BH

141 SMIT Willie

142 EZQUERRA Jesús

143 RUBIO Diego

144 CUBERO Jorge

145 PEÑALVER Manuel

146 MOLENAAR Alex

147 CABEDO Óscar

16. Fundación – Orbea

151 LOBATO Juan José

152 FERNÁNDEZ Rubén

153 BOU Joan

154 BIZKARRA Mikel

155 AZURMENDI Ibai

156 SOTO Antonio Jesus

157 JUARISTI Txomin

17. Sport Vlaanderen – Baloise

161 BEULLENS Cédric

162 CAPIOT Amaury

163 DE KETELE Kenny

164 DELTOMBE Kevin

165 PLANCKAERT Emiel

166 SPRENGERS Thomas

167 VERWILST Aaron

18. Bardiani-CSF-Faizanè

171 ALBANESE Vincenzo

172 CARBONI Giovanni

173 COVILI Luca

174 FIORELLI Filippo

175 ORSINI Umberto

176 ROMANO Francesco

177 ZANA Filippo

19. Gazprom – RusVelo

181 CANOLA Marco

182 KUZNETSOV Viacheslav

183 VELASCO Simone

184 SHALUNOV Evgeny

185 RIKUNOV Petr

186 STRAKHOV Dmitry

187 ROVNY Ivan

20. Kometa Xstra Cycling Team

191 FANCELLU Alessandro

192 DINA Márton

193 LARSEN Mathias

194 ROPERO Alejandro

195 PUPPIO Antonio

196 SEVILLA Diego Pablo

197 VERZA Riccardo

21. Equipo Kern Pharma

201 CASTRILLO Jaime

202 MORENO Ivan

203 BERRADE Urko

204 PARRA José Félix

205 SANZ Enrique

206 AGIRRE Jon

207 ARAIZ Sergio

Foto: Valerio Origo