Sci di fondo: Johannes Klaebo non sarà a Falun, osso di un dito rotto per il norvegese

Johannes Klaebo non potrà disputare il weekend di Coppa del Mondo di sci di fondo in programma a Falun. Il norvegese, infatti, si è procurato la rottura dell’osso di un dito a causa di un non meglio precisato incidente.

A confermarlo è lo stesso Klaebo dal proprio account Instagram: “Sfortunatamente ho avuto un piccolo incidente e mi sono rotto un osso nel dito. Non potrò essere al via a Falun questo fine settimana, ma spero di essere pronto per lo Ski Tour“. Il norvegese rimanda poi a un appuntamento con il proprio vlog per maggiori informazioni sull’incidente.

La rinuncia del Campione Olimpico e del Mondo, nonché due volte vincitore della Sfera di Cristallo, si potrebbe trasformare nel definitivo trampolino di lancio per il russo Alexander Bolshunov, che ha già 235 punti di vantaggio, nella classifica generale, verso un traguardo da lui finora mai raggiunto, dopo aver già vinto la Coppa di specialità per le prove distance.

Klaebo aveva già saltato i campionati norvegesi proprio per prepararsi al doppio appuntamento con la sprint a tecnica classica e la 15 km a tecnica libera in Svezia.

Foto: LaPresse