Fernando Alonso-500 Miglia di Indianapolis: la Honda pone il veto e lo spagnolo guarda ai team motorizzati Chevrolet

Non è dei più tranquilli l’avvicinamento di Fernando Alonso alla 104ma edizione della 500 Miglia di Indianapolis. La corsa sul celebre ovale americano, il cui esisto per l’asturiano è sempre stato amaro, continua a conservare quel retrogusto amaro. Ci si riferisce all’eventuale accordo tra il Team Andretti Autosport e Alonso in vista della gara del 24 maggio.

Secondo quanto riportato da RACER.com, la Honda, che motorizza le macchine della squadra, avrebbe posto un vero e proprio veto sul possibile ingaggio dello spagnolo, che costringerebbe Fernando a cercarsi un sedile altrove, ovvero a bordo di una monoposto motorizzata Chevrolet. A quanto pare, ai vertici dell’azienda nipponica alcune esternazioni di Nando in F1, circa le qualità del motore nella sua esperienza passata, non sono state affatto dimenticate e dunque per il due volte iridato si potrebbero aprire le porte del Team Penske, vincitore del 2018 e del 2019. Le difficoltà in questo caso riguardano però il numero di vetture a disposizione e dei piloti già certi di essere nel team ufficiale. Stesso discorso anche per l’Ed Carpenter Racing. Gli scenari, dunque, per Alonso sono diversi e non così positivi.

Foto: LaPresse