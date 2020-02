Tennis, Ranking WTA (3 Febbraio 2020): Ashleigh Barty resta al comando. Paolini e Giorgi nella Top-100

Il primo Slam della stagione, come da tradizione, ha ridisegnato il Ranking WTA. In testa alla classifica mondiale resta la grande delusa del torneo di Melbourne, l’australiana Ashleigh Barty (8367). Sale al secondo posto la rumena Simona Halep (6101) grazie alla semifinale conquistata agli Australian Open. In terza piazza la ceca Karolina Pliskova (5290). Ovviamente la più grande sorpresa è stata la giovane statunitense, trionfatrice in terra australiana, Sofia Kenin passata dal 15° al 7° della classifica mondiale.

RANKING WTA– TOP-10

1 Ashleigh Barty (Australia) 8367

2 Simona Halep (Romania) 6101

3 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 5290

4 Elina Svitolina (Ucraina) 4775

5 Belinda Bencic (Svizzera) 4675

6 Bianca Andreescu (Canada) 4665

7 Sofia Kenin (Stati Uniti) 4495

8 Kiki Bertens (Olanda) 3965

9 Serena Williams (USA) 3915

10 Naomi Osaka (Giappone) 3626

Per quanto concerne l’Italia la buona notizia è legata al ritorno tra le Top-100 di Camila Giorgi mentre la migliore delle azzurre rimane Jasmine Paolini.Best ranking per Elisabetta Cocciaretto, in risalita anche Giulia Gatto-Monticone e Martina Trevisan.

AZZURRE NELLE 200

94 Jasmine Paolini 689

100 Camila Giorgi 654

148 Giulia Gatto-Monticone 406

151 Martina Trevisan 394

153 Elisabetta Cocciaretto 391

180 Sara Errani 321

183 Martina Di Giuseppe 315

