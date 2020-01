LIVE Seppi-Wawrinka 6-4 5-7 3-6 6-3 4-6, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurro lotta per quasi quattro ore, ma passa lo svizzero

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Un saluto, dunque, a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata.

Rimane così solo Fabio Fognini in corsa per l’Italia nel tabellone maschile.

Stan Wawrinka chiude con un altro gran dritto verso l’incrocio delle righe e batte Andreas Seppi per 4-6 7-5 6-3 3-6 6-4. Lo svizzero si qualifica per il terzo turno dove troverà John Isner, e con l’americano è un’altra sfida classica.

15-40 Due match point Wawrinka, non riesce a giocare bene il rovescio nello scambio sulla relativa diagonale Seppi.

15-30 Prende campo Wawrinka approfittando della seconda lenta di Seppi, chiude con il dritto dal centro.

15-15 Micidiale rovescio incrociato di Wawrinka.

15-0 Apre con un gran bel rovescio dal centro Seppi.

4-5 Wawrinka, un rovescio lungolinea per aprirsi il campo e l’altro incrociato verso la rete per tenere la battuta. Seppi serve per rimanere nel match al cambio di campo.

40-0 Gran prima ed enorme rischio di Wawrinka sul dritto in zona rete per chiudere.

30-0 Dritto in rete di Seppi, Wawrinka ha giocato molto profondo.

15-0 Prende la via della rete Wawrinka e si prende il punto.

4-4 Break Wawrinka, stecca malamente di dritto dal centro Seppi, e il vantaggio creato è già andato via.

Vantaggio Wawrinka, palla break: sbaglia di rovescio Seppi, mettendolo in rete.

40-40 Seconda non veloce e poi rovescio che finisce lungo.

40-30 Lungolinea di Wawrinka di dritto che rimane in rete.

30-30 Buona prima centrale di Seppi, ma la risposta di Wawrinka non è stata esattamente eccezionale.

15-30 Dritto largo di Seppi in uscita dal servizio.

15-15 SUCCEDE DI TUTTO! Righe, nastri, scambio infinito, e alla fine è un dritto di Seppi che, al 37° colpo, va a finire sul nastro stesso e muore nella metà campo di Wawrinka! Il quale probabilmente vorrebbe commettere atti inconsulti sul nastro stesso.

0-15 Esce il dritto incrociato di Seppi.

4-3 BREAK SEPPI, SCAMBIO LUNGHISSIMO (24 COLPI) CON ROVESCIO IN BACK LUNGOLINEA CHE SPIAZZA WAWRINKA E LO COSTRINGE AL DRITTO IN RETE!

30-40 PALLA BREAK SEPPI: dritto lungo di Wawrinka. Si alza il volume della MCA.

30-30 BEL PUNTO VINTO DA SEPPI! Si apre il campo col rovescio, sul dritto il nastro gli da ancora una volta una mano, Wawrinka mette in rete il rovescio.

30-15 In rete il rovescio di Wawrinka dal centro.

30-0 Non passa la risposta di rovescio di Seppi sulla seconda di Wawrinka.

15-0 Due righe colpite da Wawrinka, che poi prende la rete e gioca la volée bassa di rovescio non semplice su passante incrociato di rovescio insidiosissimo di Seppi.

3-3 Vola via facilmente il turno di servizio di Seppi. Ricordiamo che, in caso di arrivo al tie-break, questo agli Australian Open è dallo scorso anno a 10 punti.

40-0 Rischio di Seppi, con palla corta in uscita dalla prima centrale su cui Wawrinka arriva, ma la palla è troppo vicina alla rete.

30-0 Quinto ace di Seppi.

15-0 Bravo Seppi a non cedere a una gran risposta di Wawrinka, a giocare un bellissimo controbalzo e a chiudere di dritto.

22-18 il computo delle partite al quinto set di Wawrinka negli Slam. A inizio carriera si è trovato, a un certo punto, con un invidiabile 8-0.

2-3 Wawrinka, risponde in rete di rovescio Seppi.

40-0 Si aggiorna il conto: 19.

30-0 Ace numero 18 di Wawrinka.

15-0 Rovescio in rete di Seppi, peccato perché si era aperto il campo con efficacia.

2-2 Servizio e dritto di Seppi con palla all’incrocio delle righe.

40-15 Esce la risposta di Wawrinka.

30-15 Wawrinka prende campo di rovescio e chiude con l’incrociato.

30-0 Prima vincente centrale di Seppi.

15-0 Rovescio in rete di Wawrinka.

1-2 Wawrinka, ace numero 17.

40-15 Risposta sul nastro che muore nel campo di Wawrinka, ancora fortunatissimo Seppi. Lo svizzero, rispetto a poco fa, probabilmente ha aggiornato in peggio le proprie idee.

40-0 Ace numero 16 di Wawrinka.

30-0 Servizio e dritto di Wawrinka, il secondo colpo è abbastanza potente da non consentire a Seppi un’adeguata replica.

15-0 Va indietro di mezzo passo Seppi sulla seconda di Wawrinka e perde il controllo del rovescio.

1-1 Prima vincente di Seppi.

40-15 Ancora con il dritto Seppi, e di nuovo una palla che nello scambio ha sfiorato il nastro. Wawrinka forse sta pensando di rinchiuderlo in qualche ripostiglio.

30-15 Esagera con il rovescio in uscita dal servizio (prima centrale) Seppi.

30-0 Smash vincente di Seppi.

15-0 Gran scambio girato da Seppi con il dritto con il quale poi chiude!

0-1 Wawrinka, gran dritto incrociato con cui apre bene il quinto set.

40-0 Comanda da fondo Wawrinka con il dritto e si prende il punto.

30-0 Ace numero 15 di Wawrinka.

15-0 Primo punto vinto da Wawrinka con dritto in rete di Seppi.

Mentre comincia, dopo poco più di tre ore, il quinto set, dato di Seppi nei parziali decisivi Slam: 19-14.

6-3 SET SEPPI! CON IL QUARTO ACE! Si va al quinto!

40-0 TRE SET POINT SEPPI: terzo ace!

30-0 Dritto lungo di Wawrinka.

15-0 Seppi è assistito da un fattore fortuna molto ampio, nastro che ferma la palla e fa passare il dritto appena al di là della rete. L’altoatesino si scusa.

5-3 BREAK SEPPI! Wawrinka regala con il dritto in rete in uscita dal servizio, l’azzurro servirà per allungare la partita al quinto!

30-40 PALLA BREAK SEPPI: ROVESCIO INCROCIATO SPETTACOLARE!

30-30 Quattordicesimo ace di Wawrinka.

15-30 Prima esterna di Wawrinka, non supera la rete la risposta di dritto di Seppi.

0-30 Sbaglia con il dritto Wawrinka in larghezza e in avanzamento, situazione nuova nel corso del set.

0-15 GRAN ROVESCIO DI SEPPI! In lungolinea trova una bella soluzione!

4-3 Seppi, bravo Andreas a tenere questo turno di battuta! Terzo dritto sbagliato di fila da Wawrinka.

Vantaggio Seppi, secondo dritto lungo di fila di Wawrinka all’incirca nello stesso punto di pochi secondi fa.

40-40, 6a parità: appena lungo il dritto di Wawrinka. Dieci minuti superati in questo game.

Vantaggio Wawrinka, palla break: stavolta il dritto di Seppi va lungo di pochissimo.

40-40, 5a parità: stavolta lo schema servizio-dritto in avanzamento funziona.

Vantaggio Wawrinka, palla break: gran prima esterna di Seppi, che però mette appena largo il dritto.

40-40, 4a parità: missile di Wawrinka di dritto da fuori dal campo, Seppi non controlla il suo, che si ferma sul nastro.

Vantaggio Seppi, altro gran scambio chiuso con due dritti, uno dal centro per buttare fuori dal campo Wawrinka e l’altro per chiudere in avanzamento!

40-40, 3a parità: GRAN SCAMBIO! Entrambi si prendono dei rischi non da poco, alla fine è Wawrinka a perdere il controllo del rovescio.

Vantaggio Wawrinka, palla break: dritto molto profondo dal centro dello svizzero, Seppi non fa in tempo a organizzarsi.

40-40, 2a parità: Seppi insiste nell’angolo di destra di Wawrinka, il dritto dello svizzero alla fine scappa in corridoio.

Vantaggio Wawrinka, palla break: lo svizzero sposta ancora Seppi con il rovescio e lo costringe all’errore con l’omologo colpo.

40-40 Torna il marchio di fabbrica di Wawrinka, il rovescio a una mano lungolinea che tante vittime ha fatto nel circuito.

40-30 Seconda rischiosissima di Seppi, si stampa sulla riga. Wawrinka chiama il Falco, ma ha torto dopo aver capito che la sua risposta sarebbe uscita di metri.

30-30 Cerca lo stesso schema Seppi, ma il dritto finisce in rete.

30-15 Servizio e dritto di Seppi.

15-15 Sbaglia di poco il dritto in larghezza Wawrinka.

0-15 Seppi si apre il campo con il dritto per tre volte, Wawrinka arriva sempre, poi l’azzurro mette in rete il rovescio incrociato.

3-3 Esce il rovescio di Seppi. Nonostante le quattro parità, Wawrinka al servizio non gli ha lasciato possibilità di sperare in qualche spiraglio.

Vantaggio Wawrinka, stavolta sceglie la prima esterna, ma non cambia la sostanza.

40-40, 4a parità: clamoroso errore di Wawrinka che dopo la volée finita sulla riga si ritrova a doverne giocare un’altra, di rovescio, che va in rete.

Vantaggio Wawrinka, ancora prima centrale vincente.

40-40, 3a parità: doppio fallo di Wawrinka, il secondo nel game.

Vantaggio Wawrinka, gran prima centrale.

40-40, 2a parità: molto bravo Seppi a comandare lo scambio con il dritto.

Vantaggio Wawrinka, ace numero 13.

40-40 Risposta molto fortunata di Seppi che con una risposta complessa finisce per mettere in difficoltà Wawrinka, portandolo a sbagliare in corsa verso la rete.

40-30 Ace centrale di Wawrinka, è il dodicesimo.

30-30 Prima esterna di Wawrinka che Seppi non riesce a controllare di rovescio.

15-30 Dritto incrociato in rete di Wawrinka.

15-15 Rovescio lungo di Seppi, poteva esserci una mezza chance su questo punto.

0-15 Doppio fallo di Wawrinka.

3-2 Seppi comanda tutto lo scambio con ripetute accelerazioni di dritto e poi viene a rete a prendersi il punto.

40-30 In rete il dritto di Wawrinka dal centro.

30-30 Rovescio in rete di Seppi.

30-15 Buona prima di Seppi.

15-15 Cercano entrambi di sbilanciarsi in tutti i modi, il primo a sbagliare è Wawrinka.

0-15 Doppio fallo di Seppi, è il suo secondo.

2-2 Non si gioca sul servizio di Wawrinka per il momento.

40-15 Ace numero 11 di Wawrinka.

30-15 In rete il dritto di Seppi.

15-15 Buon punto di Seppi.

15-0 Prima centrale di Wawrinka.

2-1 Seppi, rovescio in rete di Wawrinka e servizio facilmente tenuto.

40-15 Prima esterna di Seppi.

30-15 Servizio vincente di Seppi.

15-15 Lungo il dritto di Seppi.

15-0 Buon dritto in uscita dal servizio di Seppi.

1-1 Gran prima esterna di Wawrinka e appoggio comodo di rovescio dall’altra parte.

40-15 Palla corta di Wawrinka, ci arriva facilmente Seppi e chiude con il dritto.

40-0 Largo il dritto in risposta di Seppi.

30-0 Esce la risposta di rovescio di Seppi.

15-0 Seppi perde il controllo del dritto incrociato.

1-0 Seppi, rovescio in rete di Wawrinka.

40-30 Seppi mette in rete il rovescio nel tentativo di giocarlo verso sinistra.

40-15 Lunga la risposta di dritto di Wawrinka.

30-15 Seppi trova servizio centrale e dritto all’incrocio delle righe.

15-15 Dritto in rete dal centro di Seppi.

15-0 Prima centrale di Seppi.

Tornato in campo Wawrinka, si può ricominciare con Seppi al servizio.

Un momento di pausa prima del quarto set.

3-6 Set Wawrinka, la prima esterna lo porta ufficialmente avanti nel match.

40-15 Due set point Wawrinka, rovescio incrociato che butta fuori dal campo Seppi e poi chiusura con volée bassa di dritto.

30-15 Rovescio in rete di Wawrinka, non lo carica bene dal centro.

30-0 Prima centrale di Wawrinka.

15-0 Prima esterna di Wawrinka.

3-5 Wawrinka, buono schema servizio-dritto di Seppi. Lo svizzero, dopo poco più di due ore di gioco, serve per il terzo set.

40-30 Wawrinka prende il tempo a Seppi sulla risposta e chiude a rete.

40-15 Risposta lunga di Wawrinka.

30-15 Servizio e dritto di Seppi.

15-15 Sbaglia la palla corta Seppi, non supera la rete.

15-0 Buona prima dI Seppi.

2-5 Wawrinka, break confermato. Seppi servirà per restare nel terzo set al cambio di campo.

40-0 Punto spettacolo di Wawrinka, che comanda con il dritto e poi copre perfettamente la rete di rovescio.

30-0 Prima vincente di Wawrinka.

15-0 Ace di Wawrinka.

2-4 Break Wawrinka, che trafigge Seppi con la risposta incrociata vincente di dritto sulla seconda dell’altoatesino.

30-40 Palla break Wawrinka, ace di Seppi.

15-40 Due palle break Wawrinka, violentissima risposta di dritto, si è spostato per poterla giocare e metterla sulla riga. Seppi non può nulla.

15-30 Spinge con il rovescio e chiude di dritto incrociato Wawrinka.

15-15 Gran rovescio di Seppi in lungolinea, esce il recupero di Wawrinka.

0-15 Palla corta di Seppi dopo aver comandato bene lo scambio, Wawrinka, la legge, ci arriva e sulla successiva difesa dell’azzurro chiude con la volée bassa di dritto.

2-3 Wawrinka, magistrale rovescio lungolinea con il quale tiene la battuta.

40-15 Rovescio lungolinea in rete di Seppi.

30-15 Arriva male in corsa sul dritto Wawrinka, bravo Seppi a giocare il suo di dritto insidioso.

30-0 Ace di Wawrinka.

15-0 Accelerazione di rovescio di Wawrinka.

2-2 Esce il rovescio in back di Wawrinka.

40-15 Servizio, dritto e smash di Seppi.

30-15 Seppi sbaglia anch’egli di rovescio mettendolo in rete.

30-0 Rovescio in rete di Wawrinka.

15-0 Serve con palle nuove Seppi e subito trova il punto.

1-2 Wawrinka, rovescio in rete di Seppi.

40-0 Esce il dritto di Seppi in lunghezza.

30-0 Gran dritto sulla riga di Wawrinka.

15-0 Rovescio in rete di Seppi.

1-1 Sbaglia la risposta Wawrinka.

40-15 Gran scambio in cui i due fanno di tutto per spostarsi, alla fine è Wawrinka a mettere in rete il dritto.

30-15 Rovescio incrociato di Wawrinka.

30-0 Bel contropiede all’incrocio delle righe con il dritto di Seppi.

15-0 Smash vincente di Seppi.

0-1 Wawrinka, gran punto con palla corta, pallonetto ed egregia difesa della rete con la volée bassa di rovescio.

40-15 Ace di Wawrinka con Seppi che non trova la palla tentando di rispondere.

30-15 Sbaglia la risposta Seppi.

15-15 Tradito dal dritto Wawrinka.

15-0 Il terzo set comincia con una buona prima di Wawrinka.

5-7 Set Wawrinka, se ne va il parziale con un errore di dritto di Seppi che non trova minimamente il campo. Ci sarà in ogni caso un quarto set.

30-40 Set point Wawrinka, non alza la palla con il rovescio.

15-40 Due set point Wawrinka, gran dritto vicino alla riga.

15-30 Sbaglia con il dritto Wawrinka per cercare il lungolinea.

0-30 Comanda lo scambio Wawrinka e chiude a rete con la volée di dritto. Lo svizzero è salito di livello negli ultimi minuti, l’altoatesino ha invece avuto un leggero calo.

0-15 Comincia male il game di Seppi, in rete il dritto.

5-6 Wawrinka, palla corta e pallonetto in uscita dal servizio. Seppi servirà per restare nel secondo set.

40-15 Manovra bene Wawrinka da fondo e si prende il punto, non passa il rovescio in recupero di Seppi.

30-15 Dritto in rete di Seppi nello scambio.

15-15 Sbaglia di dritto Wawrinka.

15-0 Gran seconda esterna di Wawrinka.

5-5 Break Wawrinka, che si guadagna con il dritto il recupero immediato.

15-40 Due palle break Wawrinka: Seppi resta sorpreso dal rovescio lungolinea dello svizzero e non riesce a tornare in tempo verso destra.

15-30 Wawrinka le prova tutte per spostare Seppi con il dritto, ma il primo a mettere la palla in rete è lui.

0-30 Doppio fallo di Seppi.

0-15 Lungo scambio, Seppi mette in rete il dritto.

5-4 BREAK SEPPI! Comanda con il dritto Andreas e prende campo, non entra il passante in corsa incrociato di Wawrinka e l’azzurro servirà per il secondo set al cambio di campo!

30-40 PALLA BREAK SEPPI: dritto praticamente senza energia in uscita dal servizio che Wawrinka mette in rete.

30-30 Ace di Wawrinka, il quinto.

15-30 Esce il dritto di Wawrinka, che si innervosisce perché la palla ha colpito di nuovo il nastro prima che lui colpisse.

15-15 Gran risposta di rovescio di Seppi! L’azzurro chiude poi con lo smash a rete.

15-0 Servizio e dritto di Wawrinka.

4-4 Sbaglia la risposta di nuovo Wawrinka, molto bravo Andreas in questa fattispecie.

Vantaggio Seppi, esce la risposta di rovescio di Wawrinka.

40-40 Straordinaria replica di rovescio di Seppi a un dritto complicatissimo di Wawrinka! Lo svizzero non controlla quello successivo.

30-40 Palla break Wawrinka, violentissimo dritto sulla riga sinistra.

30-30 Occasione sprecata da Seppi, che con la palla corta in avanzamento trova solo la rete.

30-15 Gran prima vincente di Seppi.

15-15 Lungo il rovescio in recupero di Seppi.

15-0 Rovescio in rete di Wawrinka che in precedenza era stato aiutato dal nastro a girare un po’ lo scambio.

3-4 Wawrinka, ancora una splendida combinazione rovescio-dritto per lo svizzero.

40-30 Scambio comandato perfettamente con il rovescio a una mano da Wawrinka.

30-30 Wawrinka non concede molto spazio a Seppi, in uno scambio che poi vede l’azzurro sbagliare di dritto e lo svizzero urlare.

15-30 Doppio fallo di Wawrinka.

15-15 Esce il rovescio in back di Wawrinka.

15-0 Splendida risposta di dritto di Seppi, che però sbaglia il dritto conclusivo successivo.

3-3 Seppi, tanto per cambiare, non trema e gioca un ottimo punto, profondo, con il dritto, compresa la volée bassa sul passante di Wawrinka che poi non si riesce a organizzare con il rovescio che finisce in rete.

Wawrinka si mette anche a parlare con il giudice di sedia. Di sicuro non si è attirato le simpatie della MCA.

Vantaggio Seppi: bello scambio chiuso con una palla corta! Wawrinka si arrabbia, spedisce la palla stessa lontano di rabbia con la racchetta, subisce il warning e protesta anche.

40-40, 2a parità: ancora prima centrale, Wawrinka non trova la risposta.

Vantaggio Wawrinka, palla break: Seppi sbaglia con il dritto in larghezza.

40-40 Grande dritto in arretramento di Seppi! Era stato messo in difficoltà da un’ottima risposta di Wawrinka alla sua prima al centro.

30-40 Palla break Wawrinka, buona prima esterna di Seppi.

15-40 Due palle break Wawrinka, Seppi sbaglia prima la direzione dello schiaffo al volo di dritto e poi lo smash che finisce dentro la rete.

15-30 Ed ecco il rovescio a una mano lungolinea di Wawrinka, bravo a inchiodare Seppi su una diagonale favorevole.

15-15 Sbraccia con il rovescio Wawrinka, che lo mette largo.

0-15 Gran risposta di Wawrinka.

2-3 Wawrinka, servizio e dritto.

40-0 Cerca il rovescio in corsa Seppi con Wawrinka a rete, senza fortuna.

30-0 Si ferma sul nastro il rovescio di Seppi.

15-0 Prende campo con il dritto Wawrinka, il passante di Seppi rimane in rete.

2-2 Rovescio in rete di Wawrinka.

40-0 Prima esterna vincente di Seppi.

30-0 Si apre il campo Seppi per giocare la palla corta con Wawrinka lontano almeno tre metri dalla riga di fondo.

15-0 Buona prima di Seppi.

La chiusura del primo set da parte di Seppi

Seppi lanciatissimo! Sotto 0-3 rimonta e vince il primo set 6-4 contro Wawrinka… ⚡️📹#AusOpen #EurosportTENNIS pic.twitter.com/33g4yCBZ2G — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 23, 2020

1-2 Wawrinka, che chiude il game con il quarto ace.

40-30 Non trova la risposta di dritto sulla prima esterna Seppi.

30-30 Bella difesa a rete di Seppi! Vince lo scambio ravvicinato con la volée di dritto che copre l’incrociato di Wawrinka.

30-15 Rovescio di Wawrinka a seguire una valida prima.

15-15 Rovescio appena lungo di Wawrinka.

15-0 Sbaglia di rovescio Seppi.

1-1 In rete il rovescio di Wawrinka.

40-0 Splendido servizio e dritto all’incrocio delle righe di Seppi!

30-0 Servizio vincente di Seppi.

15-0 Scambio sulla diagonale, alla fine è Wawrinka a cedere di rovescio.

0-1 Wawrinka, perde il controllo del dritto Seppi.

40-30 Non passa il dritto di Seppi.

30-30 Sbaglia ancora l’elvetico.

30-15 In rete il rovescio di Wawrinka.

30-0 Rovescio in rete di Seppi.

15-0 Risposta in rete di dritto di Seppi sulla seconda di Wawrinka.

Inizia il secondo set con Wawrinka alla battuta.

6-4 SET SEPPI! Rovescio in rete di Wawrinka, e Andreas si aggiudica il primo parziale in 41 minuti!

40-15 DUE SET POINT SEPPI: stavolta esce, e di tanto, la palla di Wawrinka.

Rovescio di Wawrinka chiamato fuori, la giudice di sedia Hughes comanda l’overrule, Seppi chiama il Falco che conferma la seconda chiamata. Si rigioca il punto.

30-15 Sbaglia di rovescio Wawrinka, che poi deposita la racchetta in terra.

15-15 Wawrinka controlla lo scambio dal centro con il dritto e ottiene il punto.

15-0 Servizio vincente di Seppi.

5-4 BREAK SEPPI! Scambio di grande intelligenza dell’altoatesino, che sfrutta la parte sinistra di campo lasciata aperta da Wawrinka e ci si fionda con il dritto!

Vantaggio Seppi, PALLA BREAK: dritto largo di Wawrinka in uscita dal servizio.

Si rigioca il punto su una chiamata del Falco favorevole a Seppi.

40-40, 2a parità: doppio fallo di Wawrinka.

Vantaggio Wawrinka, ace esterno, e di seconda.

40-40 LA RISPOSTA DI SEPPI CON IL ROVESCIO! Wawrinka capisce di aver perso il punto dopo aver agganciato la palla e chiama il Falco, che dice che ha torto.

40-30 In rete il dritto di Wawrinka nello scambio.

40-15 Prima vincente di Wawrinka.

30-15 Wawrinka butta fuori dal campo Seppi con la seconda e poi chiude con il contropiede di dritto.

15-15 Non trova bene la palla Seppi.

0-15 CHE INVENZIONE DI SEPPI! Dopo il nastro fortunato Wawrinka trova una bella palla corta di rovescio, su cui Seppi riesce a trovare un dritto vincente indefinibile!

4-4 Sbaglia in lunghezza Wawrinka, che in qualche modo salva Seppi anche se l’altoatesino ha il merito di non aver favorito l’avversario.

40-30 Sbaglia la risposta Wawrinka.

30-30 Spinge bene Seppi, sbaglia Wawrinka con il dritto.

15-30 Si ferma sul nastro il dritto lungolinea di Seppi.

15-15 Brutta risposta di Wawrinka, in rete sulla seconda.

0-15 Wawrinka mette in difficoltà Seppi con il dritto.

3-4 Wawrinka, prima esterna, Seppi non riesce a organizzare il rovescio che resta in rete.

40-0 Ace di Wawrinka.

30-0 Colpisce male con il dritto Seppi.

15-0 Buona prima di Wawrinka.

3-3 Completa il recupero Seppi con il servizio vincente!

40-15 Cerca il dritto in lungolinea Seppi, palla ben lontana dal campo.

40-0 Seppi sposta con efficacia Wawrinka, che alla fine mette in rete il dritto in corsa.

30-0 Servizio e dritto di Seppi.

15-0 Ancora un dritto in corridoio di Wawrinka.

2-3 BREAK SEPPI: orrore di Wawrinka che elargisce il break all’altoatesino mettendo in rete una non difficile volée bassa di dritto dopo essersi aperto il campo.

15-40 DUE PALLE BREAK SEPPI: ottima risposta di dritto profonda sulla quale Wawrinka non riesce a organizzarsi!

15-30 Sbaglia in larghezza con il dritto Wawrinka.

15-15 Servizio vincente al centro di Wawrinka.

0-15 Dritto in rete di Wawrinka.

1-3 Wawrinka, servizio e dritto con cui Seppi si aggiudica il proprio primo game del match.

Vantaggio Seppi, lungo il dritto di Wawrinka.

40-40 Risposta vincente di dritto di Wawrinka sulla seconda di Seppi.

40-30 Ancora il rovescio lungolinea dal centro di Wawrinka a mettere la parola fine sullo scambio.

40-15 Parente stretto di una risposta vincente di Wawrinka.

40-0 Buona prima e palla corta di rovescio di Seppi, la controsmorzata incrociata di Wawrinka esce.

30-0 Scambio condotto molto bene da Seppi, che chiude con il rovescio verso l’angolo alla sua destra.

15-0 Scambio mediamente lungo, il primo a cedere è Wawrinka.

0-3 Wawrinka, ottima prima esterna.

40-30 Esce in lunghezza il rovescio di Seppi.

30-30 Gran prima di Wawrinka che praticamente gli porta il punto.

15-30 Altro errore di Wawrinka.

15-15 Rovescio in rete di Seppi.

0-15 Rovescio in rete di Wawrinka.

0-2 Break Wawrinka, ed è il marchio di fabbrica chiamato rovescio a una mano in lungolinea a procurarglielo.

30-40 Palla break Wawrinka, rovescio in rete di Seppi.

30-30 Cerca l’accelerazione conclusiva di dritto Wawrinka, ma è lunga.

15-30 Ancora un errore col dritto in rete di Seppi, subito problemi per l’altoatesino al servizio.

15-15 Dritto in rete di Seppi su palla molto profonda.

15-0 Bel rovescio lungolinea di Seppi.

0-1 Wawrinka, che chiude con un ace.

40-0 Non passa il dritto in corsa di Seppi sul rovescio lungolinea di Wawrinka.

30-0 Sfonda con il dritto Wawrinka.

15-0 Servizio e dritto di Wawrinka sulla seconda.

Al servizio Wawrinka.

9:14 Vanno a sedersi i due giocatori, tra pochissimo il via!

9:11 Comincia ora il palleggio di riscaldamento.

9:09 Ed ecco finalmente in campo i due protagonisti!

9:05 Giocatori ancora negli spogliatoi, in attesa di essere chiamati in campo.

9:00 Tra pochissimo in campo i due giocatori per il riscaldamento.

8:55 Dovesse riuscire nell’impresa, Seppi si qualificherebbe per la sesta volta consecutiva al sesto turno.

8:50 Seppi, in questo momento, assieme a Fabio Fognini è il solo italiano rimasto nel tabellone maschile; l’altro è Fabio Fognini, che domani mattina sfiderà l’argentino Guido Pella per un posto negli ottavi di finale.

8:45 Fino a questo momento non è stato giorno per sorprese, dato che non è stata eliminata alcuna testa di serie. Seppi può tentare un’impresa che appare però difficile, dato che il nostro giocatore non batte Wawrinka dal 2012.

8:40 Il vincitore di questo incontro è atteso da uno tra l’americano John Isner e il cileno Alejandro Tabilo, attualmente in campo sul Court 12 con l’americano avanti 6-4 4-3.

8:35 Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro valevole per il secondo turno del tabellone maschile che mette di fronte Andreas Seppi e Stan Wawrinka.

Seppi-Kecmanovic – La quarta giornata – Il programma della quarta giornata – Gli italiani della quarta giornata – Il tabellone maschile

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI AUSTRALIAN OPEN DI OGGI (GIOVEDI’ 23 GENNAIO)

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli Australian Open tra Andreas Seppi e il numero 15 del seeding e vincitore di questo torneo nel 2014, lo svizzero Stan Wawrinka.

Capitolo numero 13 (anzi, 14, se l’ATP considerasse ufficialmente un precedente di quasi 17 anni fa a Lugano, in un Challenger) di una saga che dal 2006 tende a ripetersi a intervalli più o meno regolari. Nel conteggio dei precedenti conduce Wawrinka per 9-3; i primi due incontri li ha vinti Seppi, poi solo predominio dello svizzero tranne che in un’occasione, peraltro molto celebre: gli ottavi di finale a Roma nel 2012, in cui il campo intitolato a Nicola Pietrangeli spinse l’altoatesino verso una delle sue vittorie più belle della carriera.

L’ultima volta che i due si sono affrontati risale proprio allo Slam di Melbourne di tre anni fa: negli ottavi di finale fu l’elvetico a prevalere in tre tie-break. Wawrinka è giunto al secondo turno sconfiggendo, in una partita piuttosto complicata per essere un esordio, il bosniaco Damir Dzumhur per 7-5 6-7 (4) 6-4 6-4, mentre l’altoatesino si è liberato del classe ’99 serbo Miomir Kecmanovic per 6-4 6-4 7-6 (3). Seppi ha iniziato la stagione dal Challenger di Bendigo (spostato da Canberra), perdendo subito, e poi è uscito al secondo turno ad Auckland; il suo avversario si è fermato invece ai quarti a Doha.

I soli svizzeri affrontati dall’azzurro negli Slam sono Roger Federer e Wawrinka, e proprio contro il sei volte vincitore a Melbourne Seppi colse un’incredibile vittoria nel terzo turno del 2015. Per Wawrinka, invece, il discorso è più ampio, con 10 vittorie e 2 sconfitte (a Wimbledon nel 2011 contro Simone Bolelli e nel 2018 contro Thomas Fabbiano) contro italiani. Curiosità: ne ha affrontati nove a livello Slam: oltre a Seppi, Bolelli e Fabbiano, ci sono, in ordine sparso, Paolo Lorenzi, Potito Starace, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Alessandro Giannessi e Flavio Cipolla.

Il match tra Andreas Seppi e Stan Wawrinka inizierà non prima delle ore 9 come primo match della sessione serale della Margaret Court Arena. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: Lapresse