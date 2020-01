Calendario Australian Open 23 gennaio: orari, ordine di gioco, programma e tv. In campo Camila Giorgi e Seppi

Sarà un programma molto ricco quello di domani, 23 gennaio, agli Australian Open. In casa Italia tornano in campo Andreas Seppi e Camila Giorgi. Il tennista nativo di Bolzano sarà chiamato all’impresa contro Stan Wawrinka, sconfitto una sola volta nei cinque precedenti e per giunta sulla terra rossa. Decisamente complicato anche l’impegno della marchigiana che si troverà di fronte Svetlana Kuznetsova. Tra i big in campo maschile giocheranno anche Daniil Medvedev, Dominic Thiem, Alexander Zverev e Rafael Nadal. Per quanto riguarda il tabellone femminile grande attesa per le partite di Belinda Bencic, Elina Svitolina e Simona Halep.

Tutti gli Australian Open 2020 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di Melbourne. Di seguito il programma completo degli Australian Open 2020 di oggi, giovedì 23 gennaio.

Rod Laver Arena Dall'1.00 G. Muguruza versus A. Tomljanovic Women's Singles 2nd Round L. Siegemund versus K. Pliskova (2) Women's Singles 2nd Round Non prima delle 4.00 E. Gerasimov versus A. Zverev (7) Men's Singles 2nd Round Non prima delle 9.00 H. Dart (Q) versus S. Halep (4) Women's Singles 2nd Round R. Nadal (1) versus F. Delbonis Men's Singles 2nd Round

Margaret Court Arena Dall’1.00 B. Bencic (6) versus J. Ostapenko Women’s Singles 2nd Round D. Medvedev (4) versus P. Martinez (Q) Men’s Singles 2nd Round P. Hon (WC) versus A. Kerber (17) Women’s Singles 2nd Round Dalle 9.00 A. Seppi versus S. Wawrinka (15) Men’s Singles 2nd Round E. Svitolina (5) versus L. Davis Women’s Singles 2nd Round

Melbourne Arena Dall’1.00 D. Vekic (19) versus A. Cornet Women’s Singles 2nd Round J. Moore (WC) A. Sharma (WC) versus A. Barty J. Goerges Women’s Doubles 1st Round A. Bolt (WC) versus D. Thiem (5) Men’s Singles 2nd Round Non prima delle 8.45 N. Kyrgios (23) versus G. Simon Men’s Singles 2nd Round

1573 Arena Dall’1.00 C. Bellis versus K. Muchova (20) Women’s Singles 2nd Round G. Monfils (10) versus I. Karlovic Men’s Singles 2nd Round Non prima delle 4.30 T. Fritz (29) versus K. Anderson Men’s Singles 2nd Round D. Jakupovic R. Olaru versus T. Babos (2) K. Mladenovic (2) Women’s Doubles 1st Round

Court 3 Dall’1.00 Z. Diyas versus A. Blinkova Women’s Singles 2nd Round Non prima delle 4.00 L. Hewitt (WC) J. Thompson (WC) versus J. Nam (WC) M. Song (WC) Men’s Doubles 1st Round J. Munar versus A. Popyrin Men’s Singles 2nd Round Non prima delle 8.00 M. Ymer versus K. Khachanov (16) Men’s Singles 2nd Round

Court 5 Dall’1.00 S. Arends R. Berankis versus J. Melzer (12) E. Roger-Vasselin (12) Men’s Doubles 1st Round M. Demoliner M. Middelkoop versus T. Sandgren J. Withrow Men’s Doubles 1st Round J. Duckworth (WC) M. Polmans (WC) versus A. Harris (WC) C. O’Connell (WC) Men’s Doubles 1st Round Y. Lee (WC) F. Wu (WC) versus S. Kenin (16) B. Mattek-Sands (16) Women’s Doubles 1st Round

Court 7 Dall’1.00 M. Pavic (10) B. Soares (10) versus L. Bambridge B. McLachlan Men’s Doubles 1st Round S. Sorribes Tormo versus A. Kontaveit (28) Women’s Singles 2nd Round E. Perez (12) S. Stosur (12) versus L. Arruabarrena O. Jabeur Women’s Doubles 1st Round P. Gojowczyk (Q) versus P. Carreno Busta (27) Men’s Singles 2nd Round

Court 8 Dall’1.00 S. Johnson S. Querrey versus C. Hsieh (A) Y. Lu (A) Men’s Doubles 1st Round A. Rodionova (WC) versus K. Bertens (9) Women’s Singles 2nd Round D. Goffin (11) versus P. Herbert Men’s Singles 2nd Round G. Garcia Perez S. Sorribes Tormo versus M. Adamczak K. Srebotnik Women’s Doubles 1st Round

Court 10 Dall’1.00 G. Minnen A. Van Uytvanck versus S. Aoyama (10) E. Shibahara (10) Women’s Doubles 1st Round Y. Duan (9) S. Zheng (9) versus H. Carter L. Stefani Women’s Doubles 1st Round N. Cacic D. Lajovic versus M. Gonzalez (15) F. Martin (15) Men’s Doubles 1st Round S. Hsieh (1) B. Strycova (1) versus M. Bouzkova T. Zidansek Women’s Doubles 1st Round

Court 11 Dall’1.00 R. Ram (11) J. Salisbury (11) versus M. Fucsovics C. Norrie Men’s Doubles 1st Round V. Kudermetova (13) A. Riske (13) versus S. Peng S. Zhang Women’s Doubles 1st Round K. Muchova J. Teichmann versus C. Gauff C. McNally Women’s Doubles 1st Round C. Bellis M. Vondrousova versus E. Mertens (3) A. Sabalenka (3) Women’s Doubles 1st Round

Court 12 Dall’1.00 J. Chardy R. Lindstedt versus P. Cuevas G. Pella Men’s Doubles 1st Round A. Pavlyuchenkova (30) versus T. Townsend Women’s Singles 2nd Round G. Duran D. Schwartzman versus L. Kubot (2) M. Melo (2) Men’s Doubles 1st Round K. Flipkens T. Townsend versus T. Maria A. Sevastova Women’s Doubles 1st Round D. Jurak N. Stojanovic versus K. Bondarenko A. Krunic Women’s Doubles 1st Round

Court 13 Dall’1.00 X. Han L. Zhu versus N. Kichenok S. Mirza Women’s Doubles 1st Round N. Basilashvili (26) versus F. Verdasco Men’s Singles 2nd Round S. Kwon J. Millman versus S. Gonzalez K. Skupski Men’s Doubles 1st Round A. Blinkova Y. Wang versus A. Kontaveit M. Minella Women’s Doubles 1st Round

Court 14 Dall’1.00 E. Alexandrova I. Bara versus K. Christian A. Guarachi Women’s Doubles 1st Round I. Swiatek versus C. Suárez Navarro Women’s Singles 2nd Round H. Hurkacz V. Pospisil versus J. Murray (14) N. Skupski (14) Men’s Doubles 1st Round B. Krejcikova (4) K. Siniakova (4) versus A. Friedsam L. Siegemund Women’s Doubles 1st Round

Court 15 Dall’1.00 G. Barrere A. Mannarino versus U. Humbert F. Tiafoe Men’s Doubles 1st Round N. Hibino M. Ninomiya versus L. Hradecka (11) A. Klepac (11) Women’s Doubles 1st Round A. Cornet F. Ferro versus Z. Diyas E. Rybakina Women’s Doubles 1st Round D. Collins (26) versus Y. Putintseva Women’s Singles 2nd Round