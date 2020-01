Nick Kyrgios fa sempre parlare di sé in un modo o nell’altro. Nel match di secondo turno degli Australian Open 2020 il padrone di casa si è imposto contro il francese Gilles Simon con il punteggio di 6-2 6-4 4-6 7-5, accedendo al terzo round dello Slam, in attesa di sapere chi tra lo svedese Ymer e il russo Khachanov sarà il prossimo avversario. Tuttavia, a colpire l’attenzione del pubblico, è stato uno dei fuori programma del talentuoso nativo di Canberra: Nick, infatti, è stato sanzionato per “time violation” dal giudice di sedia e in risposta si è concesso l’imitazione di Rafael Nadal, alludendo al fatto che l’iberico spesso dovrebbe essere penalizzato per lo stesso motivo. Un altro colpo, dunque, alla “Kyrgios”.

VIDEO Nick Kyrgios sanzionato per “time violation”, lui imita Rafael Nadal negli Australian Open

Foto: LaPresse