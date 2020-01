LIVE Seppi-Wawrinka, Australian Open 2020 in DIRETTA: tra poco al via il match di secondo turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9:09 Ed ecco finalmente in campo i due protagonisti!

9:05 Giocatori ancora negli spogliatoi, in attesa di essere chiamati in campo.

9:00 Tra pochissimo in campo i due giocatori per il riscaldamento.

8:55 Dovesse riuscire nell’impresa, Seppi si qualificherebbe per la sesta volta consecutiva al sesto turno.

8:50 Seppi, in questo momento, assieme a Fabio Fognini è il solo italiano rimasto nel tabellone maschile; l’altro è Fabio Fognini, che domani mattina sfiderà l’argentino Guido Pella per un posto negli ottavi di finale.

8:45 Fino a questo momento non è stato giorno per sorprese, dato che non è stata eliminata alcuna testa di serie. Seppi può tentare un’impresa che appare però difficile, dato che il nostro giocatore non batte Wawrinka dal 2012.

8:40 Il vincitore di questo incontro è atteso da uno tra l’americano John Isner e il cileno Alejandro Tabilo, attualmente in campo sul Court 12 con l’americano avanti 6-4 4-3.

8:35 Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro valevole per il secondo turno del tabellone maschile che mette di fronte Andreas Seppi e Stan Wawrinka.

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli Australian Open tra Andreas Seppi e il numero 15 del seeding e vincitore di questo torneo nel 2014, lo svizzero Stan Wawrinka.

Capitolo numero 13 (anzi, 14, se l’ATP considerasse ufficialmente un precedente di quasi 17 anni fa a Lugano, in un Challenger) di una saga che dal 2006 tende a ripetersi a intervalli più o meno regolari. Nel conteggio dei precedenti conduce Wawrinka per 9-3; i primi due incontri li ha vinti Seppi, poi solo predominio dello svizzero tranne che in un’occasione, peraltro molto celebre: gli ottavi di finale a Roma nel 2012, in cui il campo intitolato a Nicola Pietrangeli spinse l’altoatesino verso una delle sue vittorie più belle della carriera.

L’ultima volta che i due si sono affrontati risale proprio allo Slam di Melbourne di tre anni fa: negli ottavi di finale fu l’elvetico a prevalere in tre tie-break. Wawrinka è giunto al secondo turno sconfiggendo, in una partita piuttosto complicata per essere un esordio, il bosniaco Damir Dzumhur per 7-5 6-7 (4) 6-4 6-4, mentre l’altoatesino si è liberato del classe ’99 serbo Miomir Kecmanovic per 6-4 6-4 7-6 (3). Seppi ha iniziato la stagione dal Challenger di Bendigo (spostato da Canberra), perdendo subito, e poi è uscito al secondo turno ad Auckland; il suo avversario si è fermato invece ai quarti a Doha.

I soli svizzeri affrontati dall’azzurro negli Slam sono Roger Federer e Wawrinka, e proprio contro il sei volte vincitore a Melbourne Seppi colse un’incredibile vittoria nel terzo turno del 2015. Per Wawrinka, invece, il discorso è più ampio, con 10 vittorie e 2 sconfitte (a Wimbledon nel 2011 contro Simone Bolelli e nel 2018 contro Thomas Fabbiano) contro italiani. Curiosità: ne ha affrontati nove a livello Slam: oltre a Seppi, Bolelli e Fabbiano, ci sono, in ordine sparso, Paolo Lorenzi, Potito Starace, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Alessandro Giannessi e Flavio Cipolla.

Il match tra Andreas Seppi e Stan Wawrinka inizierà non prima delle ore 9 come primo match della sessione serale della Margaret Court Arena. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: Lapresse