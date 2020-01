Australian Open 2020: tornano in campo Nadal e Medvedev. Seppi sfida Wawrinka, per Giorgi c’è Kuznetsova

Si completano i match di secondo turno per il singolare maschile e femminile agli Australian Open 2020. Tornano in campo Rafael Nadal e Daniil Medvedev, mentre tra le donne nuovo match per Karolina Pliskova e Simona Halep. Sfide molto complicate per Andreas Seppi e Camila Giorgi. Andiamo a vedere quali sono le sfide più importanti della giornata di domani.

TABELLONE MASCHILE

Sarà l’argentino Federico Delbonis il secondo avversario di Rafael Nadal agli Australian Open. Il numero uno del mondo ha spazzato via all’esordio il boliviano Dellien ed ha sempre vinto contro Delbonis nei precedenti tre incontri. C’è sicuramente attesa per il possibile match di terzo turno tra il maiorchino e Nick Kyrgios, che parte favorito domani contro il francese Gilles Simon.

Tornerà in campo anche il russo Daniil Medvedev. Per il numero quattro del mondo non dovrebbero esserci problemi contro lo spagnolo Martinez Portero, numero 168 della classifica mondiale. Molto interessante anche la sfida tra Ivo Karlovic e Gael Monfils, mentre Alexander Zverev se la vedrà invece con il bielorusso Gerasimov.

Secondo turno anche per Andreas Seppi. L’altoatesino se la vedrà con lo svizzero Stan Wawrinka. Il nativo di Bolzano ha sconfitto al primo turno in tre set il serbo Miomir Kecmanovic, giocando davvero una grande partita e proverà a ripetersi contro l’elvetico, che ha vinto nove delle dodici partite finora disputate fra di loro.

TABELLONE FEMMINILE

In tabellone c’è solo ancora una tennista azzurra ed è Camila Giorgi. La marchigiana se la vedrà con la russa Svetlana Kuznetsova in un match sicuramente molto complicato per la nativa di Macerata, che dovrà sbagliare molto poco contro una veterana del circuito.

Sfide del secondo turno anche per Karolina Pliskova e Simona Halep. La ceca se la vedrà con la tedesca Laura Siegemund in un incontro da non sottovalutare per la numero due del mondo, mentre la rumena affronterà la britannica Harriet Dart.

Interessanti anche le sfide Bencic-Ostapenko e Muguruza-Tomljanovic, come anche quella tra l’ucraina Elina Svitolina e l’americana Lauren Davis.

Foto: LaPresse