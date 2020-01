Fognini-Pella orario e tv, Australian Open 2020: programma 24 gennaio, streaming, palinsesto

Fabio Fognini affronterà domani 24 gennaio (alle ore 7.00 italiane circa) l’argentino Guido Pella nel terzo turno degli Australian Open 2020, primo Slam della stagione di tennis che si sta disputando sul cemento di Melbourne. Sul campo della Melbourne Arena il ligure, dopo aver dato spettacolo contro l’australiano Jordan Thompson (vincendo al quinto set), si prepara per un’altra sfida molto impegnativa contro l’argentino, testa di serie n.22 del torneo.

Un match non semplice per Fabio che vanta uno “storico” sfavore contro il sudamericano, avanti 2-1 nel computo complessivo. Tuttavia, si conoscono le qualità tecniche di Fognini e se dovesse essere centrato mentalmente ne potremmo vedere delle belle. L’impressione, infatti, è che tutto o quasi dipenda da lui. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Fognini-Pella, match valido per il terzo turno degli Australian Open 2020. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

FOGNINI-PELLA, AUSTRALIAN OPEN 2020: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

VENERDÌ 24 GENNAIO:

07.00 italiane (circa) Fabio Fognini vs Guido Pella

Loading...

Loading...

FOGNINI-PELLA, AUSTRALIAN OPEN 2020: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Eurosport.

Diretta streaming su Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse