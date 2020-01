LIVE Australian Open 2020, risultati 23 gennaio in DIRETTA: attesa per Camila Giorgi e Andreas Seppi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

04.57 Il big di giornata è invece lo spagnolo Rafael Nadal, il numero 1 al mondo sfiderà l’argentino Delbonis nella tarda mattinata italiana.

04.55 C’è grande attesa per i due italiani in campo oggi. Camila Giorgi sfiderà la russa Kuznetsova attorno alle ore 08.00, Andreas Seppi se la dovrà vedere con lo svizzero Stan Wawrinka non prima delle ore 09.00.

04.52 Tra le donne si stanno invece giocando due partite. La russa Blinkova è avanti 6-4 1-3 contro la kazaka Diyas, la ceca Pliskova è avanti 6-3 2-1 contro la tedesca Siegemund.

04.50 L’austriaco Dominic Thiem ha appena incominciato il proprio incontro con l’australiano Bolt: 3-2 nel primo set. Perfetta parità nel primo set anche tra lo sloveno Bedene e il lettone Gulbis: 2-2.

04.48 Il russo Daniil Medvedev, tra i grandi favoriti della vigilia, è ora in campo contro lo spagnolo Martinez e ha vinto i primi due set per 7-5 6-1.

04.46 Bencic incrocerà la vincente di Sorribes Tormo-Kontaveit al terzo turno, Vekic aspetta una tra Swiatek e Suarez Navarro, Muguruza se la dovrà vedere con Davis o Svitolina.

04.44 Al momento si sono concluse soltanto tre partite del torneo femminile: la svizzera Bencic ha sconfitto la lettone Ostapenko per 7-5 7-5, la croata Vekic ha eliminato la quotata francese Cornet per 6-4 6-2, la spagnola Muguruza ha avuto bisogno del terzo set per imporsi nei confronti dell’australiana Tomljanovic per 6-3 3-6 6-3.

04.42 Durante la notte australiana è piovuto molto, è servito del tempo per sistemare i campi scoperti e si è iniziato a giocare soltanto a mezzogiorno locale ovvero le due della notte italiana.

04.40 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open 2020, oggi giovedì 23 gennaio si completa il secondo turno del primo Slam della stagione.

L’Italia si gioca due carte importantissime. Andreas Seppi se la dovrà vedere con lo svizzero Stan Wawrinka, l’altoatesino partirà sfavorito contro l’elvetico ma può giocarsi tutte le sue chance. Camila Giorgi proverà ad avere la meglio su un osso duro del calibro di Svetlana Kuznetsova. Sono gli ultimi due azzurri rimasti in gara insieme a Fabio Fognini che si è già qualificato per il terzo turno.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli Australian Open (oggi giovedì 23 gennaio): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 05.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse