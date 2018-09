Volley, Mondiali 2018: la guida completa per sapere tutto. Calendari, programmi, favoriti, stelle, focus sull’Italia

Finalmente ci siamo. Domani scatteranno i Mondiali 2018 di volley maschile, in programma tra Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre. La rassegna iridata è alle porte e lo spettacolo è annunciato.

OASport vi propone una guida completa per non perdersi davvero nulla, per sapere proprio tutta su questa competizione e arrivare preparati all’evento: calendari, programmi, come vedere le partite, tutte le formazioni, i favoriti, le stelle, tutti gli approfondimenti sull’Italia e sugli azzurri, le analisi delle squadre favorite per il titolo. Vi basterà cliccare su quello che vi interessa e verrete rimandati ai relativi articoli.

DOMANDE E RISPOSTE: TUTTO QUELLO CHE BISOGNA SAPERE SUI MONDIALI

CALENDARI, PROGRAMMI, TABELLONE E COME VEDERE LE PARTITE

Calendario, programma, orari e tv: come seguire tutte le partite

I quattro gironi ai raggi X: le analisi dei gruppi e le favorite

Il palinsesto della Rai per la fase a gironi: quando e come vedere le partite

Tutte le città e i palazzetti: da Torino a Bari, festa in tutta Italia

SQUADRE, FORMAZIONI, STELLE, REGOLAMENTO, MONTEPREMI

Tutte le squadre, i roster, le rose, i giocatori, i sestetti e le formazioni delle 24 Nazionali (in attesa delle liste complete)

Tutte le stelle: Ngapeth, Mykhaylov, Muserskiy, Anderson, Zaytsev e tanti altri big. Che parata di Campioni

Tutto il regolamento e la formula: tre fasi a gironi, come ci si qualifica e si definiscono le classifiche

Tutto il montepremi: quanti soldi guadagnano giocatori e Nazionali? Le cifre per le medaglie

Mondiali già decisivi per le Olimpiadi Tokyo 2020: ranking fondamentale per i tornei di qualificazione

LE FAVORITE E L’ANALISI DELLE NAZIONALI CHE PUNTANO AL TITOLO

La griglia di partenza e le favorite per il titolo: Russia in pole position, Brasile e USA inseguono, l’Italia ci prova

Le 7 sorelle ai raggi X: l’analisi di tutte le big che puntano al titolo

TUTTO AZZURRO: L’ITALIA AI MONDIALI. FOCUS SULLA NAZIONALE

Tutti i precedenti dell’Italia: dai trionfi della Generazione dei Fenomeni alle lacrime in Polonia

L’Italia sogna in grande: occhi della tigre per puntare all’impresa in casa

I convocati dell’Italia: 14 azzurri per l’impresa

Italia, i numeri di maglia dei 14 azzurri

VIDEO – L’Italia e i 14 azzurri: i protagonisti in primo piano, volti ed emozioni

Tutte le partite dell’Italia e come seguirle: calendario, date e orari

Le partite dell’Italia in diretta tv su Rai Due! Come seguire gli azzurri

Italia, che gruppo si presenta all’appuntamento? Condizione e stato di forma

Italia, quale sarà il sestetto titolare? La squadra in campo

Gli obiettivi dell’Italia: Nazionale padrona di casa che punta in grande

I ritorni di Zaytsev e Juantorena basteranno a rendere l’Italia competitiva?

L’Italia reparto per reparto: gli azzurri ai raggi X tra punti di forza e debolezze

Il cammino dell’Italia: il tabellone e le possibili avversarie

Le avversarie del girone dell’Italia ai raggi X: fanno paura Belgio e Slovenia

ITALIA: GLI AZZURRI AI RAGGI X. LE ANALISI SUI NOSTRI RAGAZZI

Italia, i 14 azzurri ai raggi X: analisi e carte d’identità per sapere tutto

Ivan Zaytsev, lo Zar simbolo dell’Italia. Opposto stellare per bombardare

Osmany Juantorena, la Pantera pronta a graffiare. Il martello a caccia dell’impresa

Simone Giannelli, l’Italia si affida al suo leoncino. Il palleggiatore baby fenomeno, stella dell’Italia

Filippo Lanza, il leader carismatico dell’Italia. La Nazionale sulle spalle di Super Pippo

Simone Anzani e Daniele Mazzone, i centrali dell’Italia a caccia di stampone

Massimo Colaci, il Ministro della Difesa. Il libero per trascinare l’Italia

Nelli, Baranowicz, Maruotti e le seconde linee: l'importanza della panchina per l'Italia













