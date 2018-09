Volley, Mondiali 2018 decisivi per le Olimpiadi. Ranking determinante per la qualificazione: tutti i criteri

I Mondiali 2018 di volley maschile che si disputeranno tra Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre aprono anche il biennio che conduce alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La rassegna iridata sarà fondamentale anche in vista della competizione a cinque cerchi visto che il ranking FIVB, su cui peserà in maniera importante proprio il Mondiale, sarà determinante per definire chi potrà partecipare ai vari tornei di qualificazione.

Al primo torneo di qualificazione mondiale, originariamente schedulato per gennaio 2019 (ma non ci sono ancora notizie in merito alle date), parteciperanno di diritto i Campioni del Mondo 2018 insieme al Paese organizzatore e alle migliori 2 Nazioni per ciascuno dei cinque Continenti in base al ranking FIVB. L’Italia dovrà difendere pochissimi punti in casa (quattro anni fa arrivammo tredicesimi) e dunque la nostra presenza alla prima manifestazione che assegna i pass a cinque cerchi sembra praticamente certa (la Polonia deve difendere un difficile primo posto, la Russia un quinto, Francia e Serbia sono troppo attardate).

Il ranking FIVB sarà importante anche per i tre tornei di qualificazione intercontinentale che assegneranno tre pass (partecipano le migliori 12 posizionate nel ranking non ancora ammesse a Tokyo) mentre gli ultimi posti saranno messi in palio nei cinque tornei di qualificazione continentale. Di seguito tutti i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il volley.

