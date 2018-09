Volley, Mondiali 2018: tutte le partite dell’Italia. Il calendario completo: date, programma, orari e tv: come seguire gli azzurri

L’Italia giocherà in casa i Mondiali 2018 di volley maschile che si disputeranno dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale vuole essere assoluta protagonista della rassegna iridata, gli azzurri vanno a caccia del bersaglio grosso ben consapevoli che il cammino sarà particolarmente arduo e che ci saranno diverse avversarie di rango che punteranno al massimo risultato. I ragazzi del CT Chicco Blengini incominceranno la propria avventura nella prima fase, un girone a sei squadre che premierà le prime quattro classificate promuovendole alla seconda fase.

L’Italia esordirà domenica 9 settembre affrontando il Giappone a Roma, poi Ivan Zaytsev e compagni si trasferiranno a Firenze per affrontare nell’ordine Belgio, Argentina, Repubblica Dominicana e Slovenia. La nostra Nazionale, a parte l’incontro iniziale previsto alle ore 19.30, giocherà sempre in prima serata alle ore 21.15 e tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite dell’Italia ai Mondiali 2018 di volley maschile.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO DEI MONDIALI

DOMENICA 9 SETTEMBRE:

19.30 Italia vs Giappone

GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE:

21.15 Italia vs Belgio

SABATO 15 SETTEMBRE:

21.15 Italia vs Argentina

DOMENICA 16 SETTEMBRE:

21.15 Italia vs Repubblica Dominicana

MARTEDI’ 18 SETTEMBRE:

21.15 Italia vs Slovenia

COME VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA AI MONDIALI 2018: DIRETTA TV E STREAMING

Le partite degli azzurri saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai Due.

Prevista anche la diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: SBS Mauro