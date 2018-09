Volley, Mondiali 2018: la probabile formazione dell’Italia, quale sarà il sestetto titolare? La squadra delle Olimpiadi…

Non sembrano esserci grandi dubbi su quale sarà il sestetto titolare dell’Italia ai Mondiali 2018 di volley maschile. La nostra Nazionale sembra avere trovato la formazione tipo da schierare per la rassegna iridata, il CT Chicco Blengini ha già individuato da tempo la squadra da mandare in campo durante l’appuntamento più importante dell’intera stagione: si tratta del sestetto che assicura più garanzia per disputare una competizione internazionale di massimo livello, quella composta da giocatori che vantano un’esperienza di un certo tipo e che hanno vestito l’azzurro in più circostanze.

L’Italia ha già usato questo modulo per alcuni incontri della Nations League disputati in estate e anche durante l’ultima amichevole giocata contro la Cina dunque è praticamente certo chi affronterà il Giappone nel match inaugurale di domenica 9 settembre e chi sarà verosimilmente protagonista durante i Mondiali. Riabbracciamo Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena a due anni di distanza dalle Olimpiadi di Rio 2016 concluse con la conquista della medaglia d’argento: lo Zar sarà schierato da un opposto e dovrà trascinarci a suon di bordate, la Pantera sarà invece il nostro schiacciatore di riferimento pronto a piazzare le sue zampate.

Cabina di regia affidata a Simone Giannelli, Leoncino chiamato a sospingerci con le sue mani fatate e a chiamare in causa anche l’altro martello Filippo Lanza, Superpippo pronto a compiere un salto di qualità e a garantire tutta la sua solidità in entrambe le fasi di gioco. Massimo Colaci è il libero insostituibile, sempre capace di mettersi in luce con i suoi salvataggi impossibili. Cinque uomini inamovibili, gli stessi che avevamo ammirato durante i Giochi Olimpici. Le uniche novità riguardano i centrali, il reparto che sulla carta sembra più debole: si partirà con Simone Anzani e Daniele Mazzone, sulla carta preferiti a Enrico Cester e Davide Candellaro.

Di seguito la probabile formazione e il sestetto titolare dell’Italia per i Mondiali 2018 di volley maschile: Simone Giannelli – Ivan Zaytsev; Osmany Juantorena – Filippo Lanza; Simone Anzani – Daniele Mazzone; Massimo Colaci.