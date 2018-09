Volley, Mondiali 2018: domande e risposte per sapere tutto. I quesiti più diffusi: tutto pronto tra Italia e Bulgaria!

Ormai è tutto pronto per i Mondiali 2018 di volley maschile che scatteranno domenica 9 settembre. Non lo sapevate? Allora di seguito le domande più diffuse e tutte le risposte per arrivare preparati all’evento.

QUANDO E DOVE SI GIOCANO I MONDIALI?

I Mondiali 2018 di volley maschile si giocheranno in Italia e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Le città coinvolte nel nostro Paese saranno: Roma (match inaugurale Italia-Giappone al Foro Italico), Firenze (girone della prima fase con l’Italia), Bari (un girone di prima fase con USA, Russia, Serbia), Milano (un girone della seconda fase con l’Italia, se dovesse passare), Bologna (un girone della seconda fase), Torino (terza fase, semifinali e finali). In Bulgaria si giocherà invece a Sòfia, Varna e Ruse.

QUALI SQUADRE SONO FAVORITE PER LA VITTORIA?

Sette sorelle possono puntare alla conquista del titolo iridato. Il Brasile Campione Olimpico che ha giocato le ultime quattro finali iridate, la Polonia Campionessa del Mondo, la Russia Campionessa d’Europa e detentrice del titolo, l’Italia vicecampionessa olimpica e padrona di casa, la Francia seconda in Nations League, gli USA terzi a Rio 2016 e in Nations League, la Serbia. Clicca qui per saperne di più.

QUALI SONO LE OUTSIDER DEI MONDIALI?

Possono provare a insidiare le magnifiche sette: l’Argentina di Julio Velasco, la Bulgaria che avrà il vantaggio di giocare in casa, il solido Canada, il Belgio di Andrea Anastasi e la Slovenia a forza anteriore.

CHI PUO’ ESSERE LA SORPRESA DEI MONDIALI?

La risposta coincide sostanzialmente con le possibili outsider dei Mondiali ma attenzione all’Iran che arriva in sordina e ha però tutte le individualità per poter fare bene.

FIN DOVE PUO’ ARRIVARE L’ITALIA?

L’Italia avrà il vantaggio di giocare in casa e vuole puntare in alto per riscattare il 2017. Tornano in squadra Juantorena e Zaytsev, in campo cinque settimi della squadra che vinse l’argento alle Olimpiadi di Rio 2016. Ci sono tutte le carte in regola per puntare in alto, l’obiettivo minimo è quello di raggiungere la terza fase per poi puntare al podio.

QUALE E’ LA CENERENTOLA DEI MONDIALI?

Indubbiamente la Repubblica Dominicana che torna ai Mondiali dopo addirittura 44 anni di assenza. La compagine caraibica ha ottenuto un incredibile secondo posto ai Norceca e ha raggiunto un obiettivo storico ma difficilmente riuscirà a emergere in questo contesto.

QUALI SONO LE STELLE DEI MONDIALI?

Sono tanti i fenomeni che vedremo all’opera tra Italia e Bulgaria. Il palleggiatore Bruninho per il Brasile, i nostri Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena, i colossi russi Mikhaylov e Muserskiy, i granitici Anderson e Holt per gli USA, il bomber Atanasijevic e il centrale Podrascanin per la Serbia. La lista è davvero lunga, clicca qui per scoprire tutte le stelle.

QUALE E’ LA FORMULA DEI MONDIALI?

Ai Mondiali partecipano 24 squadre che sono state divise in quattro gironi da sei formazioni ciascuno. Le prime quattro classificate si qualificano alla seconda fase portandosi dietro tutti i risultati ottenuti. La seconda fase prevede che le 16 Nazionali rimaste in corsa siano suddivise in quattro gironi da quattro squadre ciascuna in base a incroci predefiniti. Le quattro vincitrici e le due migliori seconde si qualificano alla terza fase dove si disputeranno altri due gruppi da tre ciascuno che condurranno alle semifinali incrociate. Clicca qui per saperne di più.