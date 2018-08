Volley, tutti i precedenti dell’Italia ai Mondiali. Le vittorie della Generazione dei Fenomeni, le lacrime del 2014

L’Italia si sta preparando in vista dei Mondiali 2018 di volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Gli azzurri vogliono disputare una rassegna iridata da protagonisti, l’obiettivo è quello di farsi strada in un torneo altamente competitivo e cercare di raggiungere la Final Six di Torino: a quel punto i ragazzi del CT Chicco Blengini lotteranno per salire sul podio e per provare ad agguantare il quarto titolo della nostra storia.

La Generazione dei Fenomeni infilò il mitologico tris di trionfi consecutivi salendo sul tetto del Pianeta nel 1990, 1994, 1998: otto anni di autentico dominio durante i quali la nostra Nazionale ha dettato legge trionfando ovunque. A venti anni dal nostro ultimo sigillo, quando sconfiggemmo la Jugoslavia in Giappone, Ivan Zaytsev e compagni proveranno a fare sognare un Paese intero e a fare dimenticare le delusioni degli ultimi anni. Ma quali sono gli altri precedenti dell’Italia ai Mondiali?

Quattro anni fa accumulammo una serie di figuracce in Polonia concludendo al tredicesimo posto nel pieno dell’era Berruto e ottenendo uno dei peggiori piazzamenti della storia (annoveriamo il 19esimo del 1974, il 16esimo del 1966, il 15esimo del 1970 quando la pallavolo era un sport agli albori nel nostro Paese). Oltre alle tre vittorie citate il nostro miglior risultato è il secondo posto del 1978 quando a Roma perdemmo la Finale contro l’imbattibile URSS. Quella fu la prima rassegna iridata ospitata nello Stivale, seguita poi da quella del 2010 conclusa al quarto posto (a Roma perdemmo contro Brasile e Serbia). Da annoverare anche i quinti posti del 2002 e del 2006, oltre a due mancate qualificazioni (1952 e 1960). Di seguito tutti i precedenti dell’Italia ai Mondiali:

ITALIA AI MONDIALI DI VOLLEY MASCHILE:

1949 ottavo posto

1952 non qualificati

1956 14esimo posto

1960 non qualificati

1962 14esimo posto

1966 16esimo posto

1970 15esimo posto

1974 19esimo posto

1978 secondo posto

1982 14esimo posto

1986 11esimo posto

1990 CAMPIONI

1994 CAMPIONI

1998 CAMPIONI

2002 quinto posto

2006 quinto posto

2010 quarto posto

2014 13esimo posto













Foto: SBS Mauro