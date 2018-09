Volley, Mondiali 2018: Filippo Lanza, il guerriero azzurro. Super Pippo pronto a schiacciare per l’Italia

Filippo Lanza è uno dei pilastri indiscussi dell’Italia che si appresta a disputare i Mondiali 2018 di volley maschile in programma proprio nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. Il nostro schiacciatore ricevitore giocherà ovviamente da titolare accanto a Osmany Juantorena, spetterà a lui garantire una certa solidità in difesa e un grande apporto in fase offensiva dove deve essere una valida alternativa alla Pantera e a Ivan Zaytsev: l’intesa con Simone Giannelli, suo palleggiatore per anni a Trento, è eccezionale e sicuramente verrà sfruttato nel migliore modo possibile.

Il martello passato in estate a Perugia per cercare nuovi stimoli ha alternato grandi prestazioni a prove sottotono in Nazionale, in casa e col calore del pubblico ce lo aspettiamo ai massimi livelli, come alle Olimpiadi. Super Pippo lo scorso anno si era preso il compito di guidare la squadra in campo e in spogliatoio vista l’assenza delle altre stelle, questa volta il suo ruolo sarà più tecnico e probabilmente con meno responsabilità: a 27 anni è arrivato il momento di emergere con una certa continuità anche perché nelle ultime stagioni è cresciuto in maniera mostruosa.

Il veronese sarà chiamato a dare un importante contributo in fase offensiva e soprattutto a conferire un equilibrio in ricezione, suo fondamentale d’eccellenza migliorato nel corso del tempo. Filippo Lanza ha indossato l’azzurro per la prima volta ai Giochi del Mediterraneo 2013 e da quel momento non l’ha più mollato, salendo costantemente le gerarchie fino a essere titolare accanto a Juantorena alle Olimpiadi di Rio 2016, vincendo anche un argento e un bronzo nelle ultime due edizioni degli Europei. Questa volta non vorrà certamente scendere dal podio: carattere, grinta, carisma sono le sue principali doti caratteriali mentre tecnicamente è dotato di diversi colpi offensivi che possono scardinare le difese avversarie. Sentirà la pressione del grande appuntamento e del ruolo rilevante all’interno della squadra oppure giocherà con tranquillità e farà la differenza in campo?













Foto: Valerio Origo