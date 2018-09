Volley, Mondiali 2018: Massimo Colaci, il Ministro della Difesa. L’Italia e i voli del suo libero

Sarà ancora lui il nostro Ministro della Difesa. Dopo i voli di Rio de Janeiro, dopo aver recuperato palloni impossibili e aver tenuto a galla l’Italia in diverse circostanze, Massimo Colaci è pronto a una nuova sfida e ai Mondiali 2018 di volley maschile è chiamato a recitare un ruolo da assoluto protagonista. Il nostro libero è ormai un baluardo della Nazionale, titolare inamovibile già da diverse stagioni, una garanzia in campo e in spogliatoio.

Immaginare l’Italia senza Massimo Colaci è davvero molto difficile. Il 33enne pugliese si è ritagliato il suo spazio autorevole fin dal 2014 e da quel momento ha vinto gli argenti alle Olimpiadi di Rio 2016 e in Coppa del Mondo oltre al bronzo degli Europei 2015. Ha legato la sua carriera a Trento dove in sette anni si è tolto diverse soddisfazioni (spiccano tre scudetti e una Champions League) ma nell’ultima annata ha vestito la casacca di Perugia conquistando un indimenticabile triplete.

Già detto delle sue doti tecniche e carismatiche, mette sicurezza ai compagni e rende complicato il lavoro degli attaccanti avversari. Chicco Blengini lo ha anche designato come capitano, ruolo che però non può essere ricoperto da un libero e che formalmente è stato dunque assegnato a Ivan Zaytsev. Massimo Colaci viene riconosciuto come uno dei migliori giocatori in circolazione nel suo ruolo ed è una pedina fondamentale di questa Italia, la bontà dei nostri risultati passerà dalle sue mani perché con le sue difese e i suoi salvataggi i compagni potranno costruire delle azioni degne di nota e portare a casa il risultato.