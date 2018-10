Calendario Mondiali volley femminile 2018 oggi: gli orari e il programma delle partite. Come vederle in tv

Oggi domenica 14 ottobre si giocano due partite ai Mondiali 2018 di volley femminile, a Nagoya (Giappone) inizia la terza fase della rassegna iridata e si inizia a fare tremendamente sul serio. Prima giornata della Final Six, le migliori sei Nazionali del Pianeta sono pronte a fronteggiarsi e a contendersi i posti in palio per le semifinali. Si incomincia alle ore 09.10 con il big match tra la Cina Campionessa Olimpica e gli USA Campioni del Mondo, poi alle ore 12.20 il Giappone padrone di casa se la dovrà vedere con la Serbia Campionessa d’Europa in un incontro che sarà seguito con particolare interesse dall’Italia visto che è inserita nello stesso girone. Si preannunciano due partite particolarmente avvincenti che regaleranno grandi emozioni a tutti gli appassionati.

Di seguito il calendario dettagliato, il programma completo e gli orari delle partite di oggi domenica 14 ottobre ai Mondiali 2018 di volley femminile. Le partite non saranno trasmesse in diretta tv, DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 14 OTTOBRE:

09.10 Cina vs USA

12.20 Giappone vs Serbia

