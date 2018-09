Volley, Mondiali 2018: il tabellone e il cammino dell’Italia, le possibili avversarie dalla prima fase alla Finale

L’Italia si avvicina a grandi passi ai Mondiali 2018 di volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Analizziamo nel dettaglio il tabellone degli azzurri e il possibile cammino dei vicecampioni olimpici. La nostra Nazionale è stata inserita nella Pool A, un girone che non prevede altre corazzate ma che annovera tra le proprie fila delle formazioni particolarmente insidiose e difficili da affrontare. Gli azzurri non possono sottovalutare praticamente nessuno, eccezion fatta per la Repubblica Dominicana che torna a disputare una rassegna iridata dopo 44 anni e che sulla carta è la squadra più debole dell’intera competizione. Per il resto Ivan Zaytsev e compagni non possono scherzare anche perché se si vuole seriamente puntare a raggiungere la terza fase bisognerà vincere il maggior numero di partite visto che tutti i risultati verranno portati alla seconda fase.

Il Belgio di Andrea Anastasi (con l’opposto Sam Deroo e il centrale Simon Van De Voorde), l’Argentina di Julio Velasco (con Luciano De Cecco in cabina di regia) e la Slovenia di Grbic (con il tridente offensivo Urnaut-Cebulj-Gasparini) possono creare qualche grattacapo alla squadra di Chicco Blengini. I Red Dragons ci hanno eliminato ai quarti di finale degli ultimi Europei, i balcanici ci batterono nella semifinale continentale 2015, l’Albiceleste del Guru va sempre presa con le pinze. A Firenze ci aspettano tre incontri decisivi da vincere a tutti i costi per alimentare le nostre ambizioni e attenzione anche all’esordio al Foro Italico di Roma contro il Giappone: la giovane compagine asiatica non sembra essere alla nostra altezza ma lotteranno come dei Samurai e non andranno assolutamente sottovalutati.

Le prime quattro classificate accederanno alla seconda fase che l’Italia, se concluderà nelle prime tre posizioni, giocherà al Mediolanum Forum di Milano. Le nostre avversarie, però, cambieranno in base al piazzamento con cui concluderemo la prima fase. Valutiamo i vari scenari, ricordando che le vincitrici dei quattro gironi e le due migliori seconde accederanno alla terza fase.

PRIMO POSTO – In questo caso gli azzurri se la dovranno vedere contro la seconda classificata della Pool B di Ruse (verosimilmente una tra Brasile e Francia), la terza classificata della Pool C di Bari (dunque chi uscirà con le ossa rotta tra USA, Russia e Serbia) e la quarta della pool D di Varna (sulla carta una tra Finlandia, Cuba e Porto Rico). Se dovessimo arrivare con un numero importante di vittorie dalla prima fase allora l’ingresso tra le magnifiche sei sarebbe a portata di mano.

SECONDO/TERZO POSTO – In questo caso l’Italia se la dovrà vedere nuovamente con la seconda o la terza classificata del proprio girone di provenienza, con la vincente della Pool B (una tra Francia e Brasile) e con la quarta del Gruppo C (verosimilmente l’Australia). Non sarebbe neanche uno scenario così pessimo ma dipende con quante vittorie arriveremo a questo punto.

QUARTO POSTO – Sarebbe lo smacco più incredibile perché ci troveremo costretti a giocare in Bulgaria, ipotesi assolutamente da scartare. Arrivare dietro a Belgio, Slovenia e Argentina sarebbe gravissimo e saremmo con un piede già fuori dalla competizione. Le nostre avversarie sarebbero la prima della Pool D (o Bulgaria o Polonia sulla carta), la seconda del gruppo C (sempre una tra USA, Russia, Serbia) e la terza della Pool B (Canada od Olanda).

In caso di qualificazione alla terza fase si giocherebbe a Torino e gli accoppiamenti del girone da tre si deciderebbero tramite un sorteggio dunque difficile ipotizzare uno scenario ma sicuramente ci aspetteranno delle partite da brividi che metteranno in palio l’accesso alle semifinali.