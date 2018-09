Volley, Mondiali 2018 – Il palinsesto della Rai per la prima fase a gironi: come vedere le partite. I match dell’Italia su Rai Due, il calendario e gli orari

La Rai ha ufficialmente comunicato il proprio palinsesto per i Mondiali 2018 di volley maschile, quantomeno per quanto riguarda la fase a gironi che si giocherà tra Italia e Bulgaria dal 9 al 18 settembre.

Da qualche settimana è noto che le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due e in prima serata (sempre ore 21.15, a pare l’apertura contro il Giappone alle ore 19.30): il secondo canale ospiterà così i match della nostra Nazionale. La tv pubblica ha fatto sapere anche quali incontri verranno trasmessi su Rai Sport (ne hanno dovuti selezionare alcuni vista la contemporaneità). Di seguito tutto il programma completo, il calendario e il palinsesto della Rai per la fase a gironi dei Mondiali 2018 di volley maschile.

DIRETTE:

9/9: ore 19 su RaiDue Italia-Giappone (Roma)

12/9: ore 20.20 su RaiSport + HD Belgio-Argentina (Firenze)

13/9: ore 16.45 su RaiSport + HD Australia-Stati Uniti (Bari); ore 21 su RaiDue Italia-Belgio (Firenze)

14/9: ore 16.50 su RaiSport + HD Argentina-Rep. Dominicana (Firenze); ore 20.20 su su RaiSport + HD Giappone-Slovenia (Firenze)

15/9: ore 16.50 Belgio-Slovenia su RaiSport + HD (Firenze), ore 21 su RaiDue Italia-Argentina (Firenze)

16/9: ore 16.50 su RaiSport + HD Giappone-Belgio (Firenze); ore 21 su RaiDue Italia-Rep. Dominicana (Firenze)

17/9: ore 16.50 su RaiSport + HD Russia-Camerun (Bari)

18/9: ore 16.50 su RaiSport + HD Canada-Francia (Ruse); ore 21 su RaiDue Italia-Slovenia (Firenze)

*L’orario indicato si riferisce al collegamento televisivo

DIFFERITE:

13/9: ore 00.20 su RaiSport + HD Cuba-Polonia (ore 19.30 del 12, Varna); ore 11.00 su RaiSport + HD Stati-Uniti-Serbia (ore 20.30 del 12, Bari);

14/9: ore 00.10 su RaiSport + HD Brasile-Francia ( ore 19.30 del 13, Ruse)

15/9: ore 00.20 su RaiSport + HD Finlandia-Cuba (ore 16.00 del 14, Varna)

16/9: ore 00.15 su RaiSport + HD Stati Uniti-Russia (ore 20.30 del 15, Bari)

17/9: ore 00.15 su RaiSport + HD Serbia-Australia (ore 20.30 del 16, Bari)

18/9: ore 00.20 su RaiSport + HD Iran-Polonia (ore 19.30 del 17, Varna)

19/9: ore 00.20 su RaiSport + HD Serbia-Russia (ore 20.30 del 18, Bari)