Volley, Mondiali 2018: tutto il montepremi. Quanti soldi guadagnano le Nazionali e i giocatori? Tutte le cifre

Dal 9 al 30 settembre si disputeranno i Mondiali 2018 di volley maschile tra Italia e Bulgaria. La rassegna iridata di pallavolo sarà uno degli appuntamenti più importanti dell’intera stagione sportiva, ci aspettano tre settimane di grande passione e spettacolo con 24 Nazionali pronte a darsi battaglia per la conquista del titolo iridato. L’Italia sogna il colpaccio di fronte al proprio pubblico, gli azzurri possono puntare al bersaglio grosso ma la concorrenza sarà spietata con Russia, Brasile, Francia, USA, Polonia, Serbia e altre outsider al varco. Naturalmente non si scenderà in campo esclusivamente per la gloria sportiva ma ci sarà anche un interessante montepremi ai Mondiali 2018 di volley maschile: le cifre non sono esagerate e non cambieranno certamente la vita di Federazioni e giocatori ma vale la pena ricordarli.

I Campioni del Mondo intascheranno un assegno di 200mila dollari (circa 172mila euro), cioè un quinto di quanto ha guadagnato la Russia due mesi fa alzando al cielo la Nations League. Cifre decisamente inferiori per il secondo posto (125mila dollari, circa 108mila euro) e per la medaglia di bronzo (75mila dollari, circa 65mila euro). Non finisce qui perché ci sono premi anche per i singoli giocatori: 30mila dollari (circa 26mila euro) all’MVP e 10mila dollari (circa 8600 euro) per ogni giocatore che verrà inserito nel Dream Team (il miglior sestetto del torneo). Di seguito il montepremi dettagliato dei Mondiali 2018 di volley maschile.

CAMPIONI DEL MONDO: 200mila dollari (circa 172mila euro)

SECONDI CLASSIFICATI: 125mila dollari (circa 108mila euro)

TERZI CLASSIFICATI: 75mila dollari (circa 65mila euro)

MVP: 30mila dollari (circa 26mila euro)

MIGLIORI GIOCATORI (a testa, 7 premi): 10mila dollari (circa 8600 euro)













Foto: Valerio Origo