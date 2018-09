Volley, Mondiali 2018: tutte le partite dell’Italia in diretta tv su Rai Due. Come seguire i match degli azzurri: il palinsesto completo, date e orari

Tutte le partite dell’Italia ai Mondiali 2018 di volley maschile saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai Due. Questa è sicuramente la notizia più bella per tutti gli appassionanti e i tifosi che potranno gustarsi la Nazionale su una rete generalista. Si tratta di una grande promozione per la pallavolo, una conferma dopo le partite degli Europei 2017 mandate in onda su Rai Uno.

La seconda rete del network pubblico scenderà in campo già domenica 9 settembre per l’esordio degli azzurri contro il Giappone a Roma (ore 19.30), poi avremo quattro prime serate al Mandela Forum di Firenze: 13 settembre contro il Belgio, 14 settembre contro l’Argentina, 16 settembre contro la Repubblica Dominicana, 18 settembre contro la Slovenia. Tutti gli incontri che verranno disputati nel capoluogo toscano inizieranno alle ore 21.15 (collegamento subito dopo il Tg2). Di seguito il palinsesto completo di tutte le dirette e le differite Rai.

Palinsesto delle dirette Rai, 1°fase Mondiale *

9/9: ore 19 su RaiDue Italia-Giappone (Roma)

12/9: ore 20.20 su RaiSport + HD Belgio-Argentina (Firenze)

13/9: ore 16.45 su RaiSport + HD Australia-Stati Uniti (Bari); ore 21 su RaiDue Italia-Belgio (Firenze)

14/9: ore 16.50 su RaiSport + HD Argentina-Rep. Dominicana (Firenze); ore 20.20 su su RaiSport + HD Giappone-Slovenia (Firenze)

15/9: ore 16.50 Belgio-Slovenia su RaiSport + HD (Firenze), ore 21 su RaiDue Italia-Argentina (Firenze)

16/9: ore 16.50 su RaiSport + HD Giappone-Belgio (Firenze); ore 21 su RaiDue Italia-Rep. Dominicana (Firenze)

17/9: ore 16.50 su RaiSport + HD Russia-Camerun (Bari)

18/9: ore 16.50 su RaiSport + HD Canada-Francia (Ruse); ore 21 su RaiDue Italia-Slovenia (Firenze)

*L’orario indicato si riferisce al collegamento televisivo

Palinsesto delle differite Rai, 1°fase Mondiale**

13/9: ore 00.20 su RaiSport + HD Cuba-Polonia (ore 20.30 del 12, Varna) ; ore 11 su RaiSport + HD Stati-Uniti-Serbia (ore 20.30 del 12, Bari);

14/9: ore 00.10 su RaiSport + HD Brasile-Francia ( ore 20.30 del 13Ruse)

15/9: ore 00.20 su RaiSport + HD Finlandia-Cuba (ore 17 del 14 a Varna)

16/9: ore 00.15 su RaiSport + HD Stati Uniti-Russia (ore 20.30 del 15,Bari)

17/9: ore 00.15 su RaiSport + HD Serbia-Australia (ore 20.30 del 16, Bari)

18/9: ore 00.20 su RaiSport + HD Iran-Polonia (ore 20.30 del 17 a Varna)

19/9: ore 00.20 su RaiSport + HD Serbia-Russia (ore 20.30 del 18 a Bari)

**Nelle parentesi è indicato l’orario di gioco della partita













Foto: Valerio Origo