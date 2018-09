Volley, Mondiali 2018: Italia, i 14 azzurri ai raggi X. Dati, ritratti e numeri: il gruppo vuole l’impresa

I Mondiali 2018 di volley maschile sono sempre più vicini e l’Italia è pronta per disputare la rassegna iridata con l’obiettivo di ben figurare. La nostra Nazionale andrà a caccia del colpaccio di fronte al proprio pubblico, serve davvero un’impresa ma la squadra ha tutte le carte in regola per puntare davvero in alto.

Chicco Blengini ha convocato 14 azzurri che da 9 al 30 settembre cercheranno di firmare una nuova impresa. Conosciamo al meglio i nostri ragazzi ai raggi X, analizzandoli uno a uno.

SIMONE ANZANI:

Ruolo: centrale

Altezza: 203 cm

Squadra: Modena

Luogo e data di nascita: Como, 24 febbraio 1992

Partite in Nazionale: 78 (esordio 24 giugno 2014)

MICHELE BARANOWICZ:

Ruolo: palleggiatore

Altezza: 195 cm

Squadra: svincolato

Luogo e data di nascita: Mondovì (Cuneo), 5 agosto 1989

Partite in Nazionale: 78

DAVIDE CANDELLARO:

Ruolo: centrale

Altezza: 200 cm

Squadra: Trento

Luogo e data di nascita: Padova, 7 giugno 1989

Partite in Nazionale: 25 (esordio 17 maggio 2016)

ENRICO CESTER:

Ruolo: centrale

Altezza: 204 cm

Squadra: Civitanova

Luogo e data di nascita: Motta di Livenza (Treviso), 16 marzo 1988

Partite in Nazionale: 43 (esordio 15 giugno 2012)

MASSIMO COLACI:

Ruolo: libero

Altezza: 180 cm

Squadra: Perugia

Luogo e data di nascita: Gagliano del Capo (Lecce), 21 febbraio 1985

Partite in Nazionale: 108 (esordio il 13 giugno 2014)

SIMONE GIANNELLI:

Ruolo: palleggiatore

Altezza: 196 cm

Squadra: Trento

Luogo e data di nascita: Bolzano, 9 agosto 1996

Partite in Nazionale: 97 (esordio il 29 maggio 2015)

OSMANY JUANTORENA:

Ruolo: schiacciatore

Altezza: 200 cm

Squadra: Civitanova

Luogo e data di nascita: Santiago de Cuba (Cuba), 12 agosto 1985

Partite in Nazionale: 49 (esordio il 27 agosto 2015)

FILIPPO LANZA:

Ruolo: schiacciatore

Altezza: 196 cm

Squadra: Perugia

Luogo e data di nascita: Zevio (Verona), 3 marzo 1991

Partite in Nazionale: 138 (esordio il 15 giugno 2012)

GABRIELE MARUOTTI:

Ruolo: schiacciatore

Altezza: 194 cm

Squadra: Siena

Luogo e data di nascita: Fiumicino (Roma), 25 marzo 1988

Partite in Nazionale: 94 (esordio il 15 maggio 2009)

DANIELE MAZZONE:

Ruolo: centrale

Altezza: 207 cm

Squadra: Modena

Luogo e data di nascita: Chieri (Torino), 4 giugno 1992

Partite in Nazionale: 41 (esordio il 7 settembre 2013)

GABRIELE NELLI:

Ruolo: opposto

Altezza: 208 cm

Squadra: Trento

Luogo e data di nascita: Lucca, 4 dicembre 1993

Partite in Nazionale: 29 (esordio il 14 giugno 2015)

LUIGI RANDAZZO:

Ruolo: schiacciatore

Altezza: 198 cm

Squadra: Padova

Luogo e data di nascita: Catania, 30 aprile 1994

Partite in Nazionale: 72 (esordio il 29 maggio 2015)

SALVATORE ROSSINI:

Ruolo: libero

Altezza: 184 cm

Squadra: Modena

Luogo e data di nascita: Formia (Latina), 13 luglio 1986

Partite in Nazionale: 131 (esordio il 16 giugno 2012)

IVAN ZAYTSEV:

Ruolo: opposto

Altezza: 206 cm

Squadra: Modena

Luogo e data di nascita: Spoleto (Perugia), 2 ottobre 1988

Partite in Nazionale: 206 (esordio il 21 maggio 2010)













Foto: Valerio Origo