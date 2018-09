Volley, Mondiali 2018: Italia, tutti i numeri di maglia degli azzurri. Ivan Zaytsev il capitano

L’Italia ormai è pronta per disputare i Mondiali 2018 di volley maschile, in programma proprio nel nostro Paese e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale debutterà domenica a Roma contro il Giappone poi si sposterà a Firenze per affrontare Belgio, Repubblica Dominicana, Argentina e Slovenia. Gli azzurri partono con i favori del pronostico, vogliono accedere alla seconda fase a Milano e poi raggiungere Torino dove verrà messo in palio il titolo iridato. C’è tanta voglia di riscatto dopo gli ultimi Europei e la recente Nations League, l’obiettivo è quello di fare sognare tutto un popolo come alle Olimpiadi di Rio 2016.

Chicco Blengini ha a disposizione un gruppo davvero molto unito che crede di poter fare il colpaccio. Sono stati assegnati anche i numeri ai 14 azzurri convocati: ecco cosa vedremo sulle maglie dei nostri giocatori durante la rassegna continentale.

1. Davide Candellaro

2. Luigi Randazzo

4. Michele Baranowicz

5. Osmany Juantorena

6. Simone Giannelli

7. Salvatore Rossini

8. Daniele Mazzone

9. Ivan Zaytsev (capitano)

10. Filippo Lanza

12. Enrico Cester

13. Massimo Colaci

15. Gabriele Maruotti

17. Simone Anzani

20. Gabriele Nelli













Foto: Valerio Origo