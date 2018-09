Volley, Mondiali 2018: che festa in Italia, tutte le città e i palazzetti. Da Torino a Bari, lo Stivale abbraccia la pallavolo

I Mondiali 2018 di volley maschile saranno un vero e proprio spettacolo che coinvolgerà tutta l’Italia da Nord a Sud. Vediamo nel dettaglio quali saranno le città che ospiteranno la rassegna iridata e quali sono i palazzetti in cui si giocheranno le varie partite.

L’Italia incomincerà la propria avventura a Roma dove il 9 settembre giocherà la partita inaugurale della rassegna iridata contro il Giappone. Tutti in campo al Foro Italico all’aperto se il meteo lo permetterà: questo storico impianto, uno dei simboli sportivi della Città Eterna, è adatto a ospitare qualsiasi disciplina e la Nazionale di pallavolo ci ha già giocato per due volte all’aperto, sempre in World League negli ultimi anni. Ancora sotto le stelle, i ragazzi di Chicco Blengini cercheranno di incominciare il proprio cammino con una vittoria, altrimenti in caso di pioggia si dovrà giocare al PalaLottomatica. Gli azzurri si trasferiranno poi a Firenze cercando il sostegno dei 7500 spettatori del Mandela Forum, impianto dedicato al compianto Nelson e che trabocca di passione: nel capoluogo toscano affronteremo Belgio, Argentina, Repubblica Dominicana, Slovenia.

In caso di qualificazione alla seconda fase (con primo, secondo, terzo posto), l’Italia giocherà a Milano: oltre 12000 posti al Forum di Assago per spronare la nostra formazione in tre incontri decisivi per l’accesso alla Final Six dove ci sposterà a Torino, al Pala Alpitour (15000 posti) per lo show finale che assegnerà le medaglie.

Questa la strada degli azzurri ma la rassegna iridata si svolgerà anche in altre due città: Bari, con i 5000 posti del PalaFlorio, ospiterà il girone con USA, Russia e Serbia nella prima fase. La Unipol Arena di Bologna, invece, sarà teatro di un girone della seconda fase di fronte a 11000 potenziali spettatori. In Bulgaria, invece, si giocherà a Varna, Ruse e Sòfia (i padroni di casa giocheranno qui la seconda fase).

ROMA – Foro Italico (11000 spettatori)

TORINO – Pala Alpitour (15000 posti)

MILANO – Mediolanum Forum di Assago (12000 posti)

FIRENZE – Mandela Forum (7500 posti)

BOLOGNA – Unipol Arena (11000 posti)

BARI – PalaFlorio (5000 posti)













Foto: SBS Mauro