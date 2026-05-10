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LIVE Moto3, GP Francia 2026 in DIRETTA: gara che promette colpi di scena
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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara Moto3 valida per il Gran Premio di Francia 2026, quinta tappa del Motomondiale 2026. Sull’iconica pista di Le Mans, i giovani centauri andranno alla ricerca di punti pesanti, con Maximo Quiles seriamente intenzionato a proseguire la sua fuga.
Tuttavia l’attuale leader in forza alla CFMOTO Gaviota Aspar Team dovrà fare i conti con uno scatenato Adrian Fernandez (Leopard Racing), il quale ha strappato la pole position piazzandosi davanti all’ex rookie. La prima fila è completata da Joel Kelso (GRYD – MLav Racing), terzo.
Quarto posto invece per l’argentino Marco Morelli davanti a David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Veda Pratama (Honda Team Asia). Matteo Bertelle (LEVEL UP – MTA) partirà invece dalla terza fila, mentre il sempre atteso Guido Pini (Leopard Racing) dovrà tentare una super rimonta dalla piazzola numero undici.
OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Francia, quinto atto del Mondiale 2026 di Moto3. Curva dopo curva, sorpasso dopo sorpasso, staccata dopo staccata. Per non perdersi davvero nulla. Si comincia alle ore 11:00. BUON DIVERTIMENTO!